Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Golden Global Yatırım Bankası A.Ş. hakkında kritik bir karar aldı. Kurumun 16 Eylül 2026 tarihli kararı doğrultusunda, bankanın yönetim hakları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) geçti.

BDDK'nın yayımladığı 11569 sayılı karara göre, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun ilgili maddesi işletildi. Bu kapsamda bankanın ana ortaklarından Emir Kaya'ya ait yüzde 53,98, Salih Berberoğlu'na ait yüzde 32 ve Recep Kaba'ya ait yüzde 14 oranındaki hisselerin durumu yeniden düzenlendi. Söz konusu üç isme ait hisselerin temettü (kar payı) dışındaki tüm ortaklık ve yönetim haklarının TMSF tarafından kullanılmasına hükmedildi.

KARARIN BANKACILIK KANUNUNDAKİ YERİ

Bankacılık Kanunu'nun 18. maddesinin beşinci fıkrası kapsamında alınan bu tür kararlar, genellikle kurucu ortakların mali ve yasal nitelikleri kaybetmesi durumunda uygulanıyor. Bu adım, bankanın doğrudan kapatılması anlamına gelmezken, yönetim ve oy haklarının kamu otoritesi olan TMSF'ye geçmesini sağlayarak bankanın mali yapısının güvence altına alınmasını ifade ediyor.