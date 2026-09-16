Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkanı Gürkan Yılmaz, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajda öğrenci, öğretmen ve velilere başarı dileklerini iletirken eğitimde fırsat eşitliği ve devlet okullarının fiziki imkânlarının güçlendirilmesi konularına öne çıktı. Yılmaz, her çocuğun ekonomik ve sosyal koşullarından bağımsız olarak eşit, nitelikli ve çağdaş eğitim olanaklarına ulaşmasının önem taşıdığını belirtti.

Çocukların ülkenin geleceği ve ortak değeri olduğunu vurgulayan Yılmaz, eğitim sürecinin yalnızca öğrenciler ve öğretmenlerle sınırlı olmadığını; ailelerin, yerel toplumun ve imkân sahibi kesimlerin de eğitime katkı sağlayabileceğini ifade etti. Özellikle devlet okullarında eğitim ortamlarının geliştirilmesine yönelik gönüllü dayanışmanın öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim görmesine katkı sunabileceğini kaydetti.

İŞ İNSANLARI VE AİLELERE DESTEK ÇAĞRISI

Alanya'daki iş insanları ve ailelere seslenen Yılmaz, devlet okullarının ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yapılacak katkıların çocukların geleceğine yönelik bir yatırım olarak görülmesi gerektiğini belirtti. Yılmaz, mesajında, “Devlet okullarımızda eğitim gören çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için yapacağınız her katkı, geleceğimize yapılan en değerli yatırımdır” ifadelerini kullandı.

Okullara yönelik destekler; eğitim materyallerinden fiziki ortamların iyileştirilmesine kadar farklı alanlarda gündeme gelebiliyor. Bu tür katkıların okulun gerçek ihtiyaçları dikkate alınarak, okul yönetimi ve ilgili resmî mekanizmalarla koordinasyon içinde gerçekleştirilmesi önem taşıyor. Böylece yapılan yardımın doğrudan belirlenen ihtiyaca yönlendirilmesi ve sürecin kayıtlı, şeffaf ve denetlenebilir biçimde yürütülmesi sağlanabiliyor.

BAĞIŞLAR İÇİN RESMİ SÜREÇ BULUNUYOR

Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği, resmî okullardaki okul-aile birliklerinin gelirleri arasında ayni ve nakdî, şartlı veya şartsız bağış ve yardımlara da yer veriyor. Mevzuat aynı zamanda velilerin hiçbir şekilde bağış yapmaya zorlanamayacağını ve okul kayıt döneminde bağış ve yardım toplanamayacağını hükme bağlıyor. Bu nedenle okullara destek vermek isteyen kişi ve kuruluşların katkılarını okul yönetimi ve okul-aile birliği üzerinden, mevzuata uygun şekilde gerçekleştirmesi gerekiyor.

Okul-aile birlikleri de eğitim ortamının geliştirilmesinde okul yönetimi, veliler ve çevredeki paydaşlar arasındaki iş birliğinin temel araçlarından biri olarak görev yapıyor. Yapılacak desteklerde önceliğin okulun belirlediği ihtiyaçlara verilmesi; şartlı bağışların belirtilen amaç doğrultusunda kullanılması ve mali işlemlerin ilgili kayıt sistemleri üzerinden yürütülmesi, yardım sürecinin sağlıklı işlemesi açısından önem taşıyor.

ALANYA'DA OKULLARIN İHTİYAÇLARI FARKLILAŞABİLİYOR

Turizm ve hizmet sektörlerinin önemli ağırlığa sahip olduğu Alanya'nın geniş bir yerleşim alanına yayılması, merkez ile kırsal mahallelerde bulunan eğitim kurumlarının ihtiyaçlarının birbirinden farklılaşabilmesine yol açabiliyor. Bu nedenle yapılacak gönüllü desteklerin genel bir yardım anlayışı yerine okul bazında belirlenen ihtiyaçlara yönlendirilmesi; eğitim araçları, sosyal ve kültürel alanlar, kütüphaneler veya öğrencilerin kullanımındaki ortak alanlar gibi konularda okul yönetimleriyle iş birliği yapılması daha işlevsel sonuçlar ortaya çıkarabiliyor.

FIRSAT EŞİTLİĞİ VURGUSU

Millî Eğitim Bakanlığının eğitim politikalarında da fırsat eşitliği, eğitime erişim ve okul-aile iş birliği temel başlıklar arasında yer alıyor. Ailelerin eğitim süreçlerine katılımı ve okul çevresindeki paydaşlarla iş birliği yapılması, özellikle öğrencilerin sosyal ve akademik gelişimini destekleyen tamamlayıcı unsurlar arasında değerlendiriliyor. Gönüllü toplumsal katkılar ise kamusal eğitim hizmetinin yerine geçmekten ziyade öğrencilerin kullandığı eğitim ortamlarının geliştirilmesine destek sağlayan tamamlayıcı bir dayanışma aracı olarak öne çıkıyor.

CHP Alanya İlçe Başkanı Gürkan Yılmaz da mesajının sonunda eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesinin ve çocukların geleceğine katkı sunulmasının ortak bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Yeni eğitim öğretim döneminin öğrenciler, öğretmenler ve aileler açısından verimli geçmesini temenni eden Yılmaz, tüm öğrencilere sağlık, mutluluk ve başarı dileklerini iletti.