Alanya’da 17 Eylül Perşembe günü hava koşullarında belirgin bir değişim bekleniyor. Günün ilk bölümünde bulutluluğun etkili olacağı ilçede, özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağış ihtimalinin yükselmesi öngörülüyor. Farklı hava tahmin modellerinde yağışın şiddeti ve zamanlamasına ilişkin değerler değişmekle birlikte, Perşembe günü için Alanya ve çevresinde yağış beklentisi öne çıkıyor.

YAĞIŞ İHTİMALİ AKŞAM SAATLERİNDE ARTIYOR

Mevcut tahminlerde gün içinde sıcaklığın 20'li derecelerin üzerinde seyretmesi beklenirken, akşam saatlerine yaklaşıldıkça yağış olasılığının artabileceği görülüyor. İlk verilerde özellikle saat 17.00 sonrasında yağış ihtimalinin hızla yükselerek akşam saatlerinde en yüksek seviyelerine ulaşabileceği belirtiliyor. Hava tahminlerinin kısa süre içinde değişebilmesi nedeniyle vatandaşların güncel saatlik verileri takip etmesi önem taşıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile farklı tahmin platformlarının verileri arasında yağışın miktarı ve şiddeti konusunda farklılıklar bulunabiliyor. Bunun temel nedenlerinden biri, tahminlerin farklı meteorolojik modeller, ölçüm noktaları ve güncelleme zamanları üzerinden hazırlanması. Bu nedenle belirli bir saat için verilen yağış olasılığı, yağmurun ilçenin tamamında aynı anda ve aynı şiddette görüleceği anlamına gelmiyor.

ALANYA'NIN COĞRAFYASI YAĞIŞI YERELLEŞTİREBİLİYOR

Alanya’nın deniz ile Toroslar arasında kalan coğrafi yapısı, kısa mesafelerde dahi hava koşullarının değişmesine yol açabiliyor. Kıyı kesiminde daha sınırlı kalan bir yağış, kuzeydeki yüksek kesimlerde daha farklı seyredebildiği gibi ilçenin doğusu ile batısı arasında da yağış miktarı değişebiliyor. Bu nedenle tahminlerde kullanılan “yerel” veya “mevzii” yağış ifadeleri, yağışın bütün ilçeyi eşit şekilde etkilemeyebileceğine işaret ediyor.

SÜRÜCÜLER AKŞAM TRAFİĞİNDE TEDBİRLİ OLMALI

Yağışın kısa sürede etkisini artırması halinde özellikle yoğun araç trafiğinin bulunduğu D-400 kara yolu, kent merkezi ve çevre yolu bağlantılarında görüş mesafesi düşebilir, yol yüzeyinde su birikintileri oluşabilir. Sürücülerin yağış sırasında hızlarını yol şartlarına göre ayarlaması, takip mesafesini artırması ve ani fren ile sert manevralardan kaçınması önem taşıyor. Motosiklet ve bisiklet kullanıcıları açısından da ıslak zeminin oluşturabileceği kayganlık riski öne çıkıyor.

SU BİRİKİNTİLERİNE KARŞI DİKKAT

Kısa süreli fakat yoğun sağanaklar kent merkezlerinde yağmur suyu tahliye sistemlerinin kapasitesini geçici olarak zorlayabiliyor. Alt geçitler, düşük kotlu yollar ve suyun birikebildiği noktalarda sürücülerin daha dikkatli hareket etmesi gerekiyor. Yağış sırasında suyla kaplanmış bir yolun derinliği anlaşılamıyorsa araçla geçmeye çalışmak yerine alternatif güzergâhların tercih edilmesi daha güvenli bir seçenek oluşturuyor.

TAHMİNLER GÜNCELLENEBİLİR

Hava tahminleri atmosferdeki değişimlere bağlı olarak gün içerisinde güncellenebiliyor. Bu nedenle Perşembe günü dışarıda programı bulunanların yalnızca günlük tahmine değil, saatlik tahminlere ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanabilecek güncel uyarılara da bakması gerekiyor. Kuvvetli yağış için ayrıca resmi meteorolojik uyarı yayımlanması halinde uyarının başlangıç ve bitiş saatleri ile beklenen risklerin esas alınması önem taşıyor.

HAFTA SONUNA DOĞRU HAVA YENİDEN TOPARLANABİLİR

Mevcut tahminler yağışlı sistemin ardından Alanya’da hava koşullarının yeniden toparlanabileceğine işaret ediyor. Bununla birlikte cuma ve hafta sonuna ilişkin tahminlerde kaynaklar arasında farklılıklar bulunduğundan, güneşli hava beklentisinin yeni verilerle birlikte takip edilmesi gerekiyor. Özellikle turizm, açık hava etkinlikleri, deniz ulaşımı ve tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu Alanya’da kısa süreli hava değişimleri günlük planlamalar açısından önem taşıyor.