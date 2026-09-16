Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti’nin (ALGC) 2025 Alanya Medya Başarı Ödülleri Töreni, 18 Eylül Cuma akşamı saat 19.30’da Seastar Butik Otel’de gerçekleştirilecek. Alanya basını ile ulusal medyadan gazetecileri aynı organizasyonda buluşturacak gecede, yazılı, görsel ve internet medyasında başarılı bulunan çalışmaların sahipleri ödüllerini alacak. Şehir protokolü, siyasetçiler, gazeteciler ve şehir dışından davetlilerin de katılması beklenen program, Alanya medya camiasının önemli buluşmalarından biri olacak.

18 FARKLI DALDA ESERLER DEĞERLENDİRİLDİ

ALGC tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen 2025 Medya Başarı Ödülleri Yarışması’nın değerlendirme süreci aylar önce başladı. Cemiyetin resmi açıklamasına göre yarışmaya gönderilen çalışmalar 18 farklı dalda jüri önüne çıktı. Yazılı basından televizyona, haber ve röportaj çalışmalarından dijital yayıncılığa uzanan medya üretimlerinin değerlendirilmesiyle, farklı yayın mecralarında görev yapan gazetecilerin çalışmalarının görünür hale getirilmesi amaçlandı.

JÜRİ SÜRECİ MAYIS AYINDA BAŞLADI

Yarışmanın jüri değerlendirmesi 16 Mayıs’ta ALGC hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıyla resmen başladı. Deneyimli gazeteciler Erdoğan Kahya, ZEOR Medya Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Olgun, Akdeniz Gerçek Gazetesi Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Songül Başkaya, İHA Antalya Bölge Haber Müdürü Suat Metin ile Antalya Ses Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet Dökdök seçici kurulda yer aldı. Jürinin yarışmaya sunulan eserleri incelemesinin ardından ödül alacak çalışmalar belirlendi.

ULUSAL MEDYADAN İKİ İSME ÖZEL ÖDÜL

Törende yalnızca Alanya basınından gazeteciler değil, ulusal medyada görev yapan isimler de ödüllendirilecek. 24TV spikeri Özgenur Reyhan Güler’e “Yılın Kadın Televizyon Gazetecisi”, Sözcü TV spikeri İsmail Küçükkaya’ya ise “Yılın Erkek Televizyon Gazetecisi” ödülü verilecek. Böylece organizasyon, yerel medya çalışanlarının yanı sıra ulusal yayın kuruluşlarında görev yapan gazetecileri de Alanya’da bir araya getirecek.

YEREL BASIN İÇİN MESLEKİ TEŞVİK

Medya başarı yarışmaları, gazetecilerin yıl boyunca hazırladığı çalışmaların meslektaşlarından oluşan seçici kurullar tarafından değerlendirilmesi açısından önem taşıyor. Özellikle yerel basında haber, fotoğraf, röportaj ve dijital içerik üretimi gibi farklı alanlardaki çalışmaların ödüllendirilmesi, başarılı örneklerin öne çıkarılmasına ve mesleki standartların geliştirilmesine katkı sağlayabiliyor. İnternet yayıncılığının giderek daha belirleyici hale gelmesi de yerel medya kuruluşlarının yalnızca basılı yayınlarla değil, anlık ve dijital habercilik alanında da rekabet ettiği yeni bir dönem oluşturuyor.

ALANYA'NIN GÜNDEMİNDE YEREL MEDYANIN ROLÜ

Turizm başta olmak üzere ticaret, ulaşım, çevre, güvenlik ve yerel yönetim hizmetlerinin yoğun biçimde takip edildiği Alanya’da yerel medya, kent gündeminin kamuoyuna aktarılmasında önemli bir görev üstleniyor. Turizm sezonuyla birlikte hareketliliğin arttığı kentte yerel basın kuruluşları, vatandaşların günlük yaşamını ilgilendiren gelişmelerin yanı sıra Alanya’nın ulusal ölçekte tanıtımına katkı sağlayan konuları da takip ediyor. ALGC’nin düzenlediği ödül organizasyonu da bu üretim sürecinde ortaya çıkan gazetecilik çalışmalarını teşvik etmeyi hedefliyor.

ÖDÜL GELENEĞİ SÜRÜYOR

ALGC’nin medya başarı ödülleri önceki yıllarda da yerel ve ulusal basın temsilcilerini Alanya’da buluşturdu. 2024 yılı çalışmalarının değerlendirildiği önceki organizasyonda da yazılı, görsel ve internet medyasından gazeteciler ödüllendirilmiş, kent protokolü ve medya dünyasından isimler törende bir araya gelmişti. Düzenli hale gelen organizasyonun yeni döneminde de yerel gazetecilik çalışmalarının ulusal medya temsilcileriyle aynı gecede değerlendirilmesi, mesleki iletişim ve deneyim paylaşımı açısından öne çıkıyor.

KESEN: BAŞARILI ESERLERİ TEŞVİK ETMEYİ HEDEFLİYORUZ

ALGC Başkanı Ferit Kesen, yarışmanın temel hedefinin zor şartlar altında kamuoyunun haber alma hakkı için çalışan gazetecilerin emeğini görünür kılmak olduğunu belirtti. Kesen, başarılı eserlerin ödüllendirilmesinin Alanya basınını daha nitelikli çalışmalar üretmeye teşvik edeceğini ifade ederek ödül almaya hak kazanan gazetecileri kutladı, yarışmaya eserleriyle katılan tüm meslektaşlarına teşekkür etti.

GECENİN ARDINDAN MİTHAT KÖRLER SAHNEDE

18 Eylül’deki program ödüllerin takdim edilmesiyle sona ermeyecek. Gazeteciler, kent protokolü ve davetlilerin buluşacağı törende ödül bölümünün ardından sanatçı Mithat Körler sahne alacak. Böylece ALGC 2025 Alanya Medya Başarı Ödülleri, mesleki ödül töreninin yanı sıra medya camiasının ve kent temsilcilerinin bir araya geleceği sosyal bir buluşmaya da ev sahipliği yapacak.