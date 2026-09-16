Yaş sebze ve meyve piyasasındaki suni fiyat artışlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Antalya'nın da yer aldığı 22 ilde adli süreç başlatıldı. "Tarladan markete fiyat yolculuğu" adı verilen incelemelerde, tedarik zincirinde faaliyet gösteren 41 firmanın yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Türkiye genelinde son yıllarda gıda enflasyonunun temel tartışma konularından biri olan üretici ve market fiyatları arasındaki makas, tedarik ağlarına yönelik resmi denetimlerin artmasına zemin hazırlıyor. Bu kapsamda artan maliyetlerle mücadele eden üreticinin tarladan çıkardığı ürünün tüketiciye ulaşma süreci, adli makamlarca detaylı şekilde mercek altına alınıyor.

İHRACATÇILAR BİRLİĞİ SÜRECİ NASIL DEĞERLENDİRDİ?

Gelişmelerin ardından Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu tarafından kamuoyuna yönelik yazılı bir açıklama yayımlandı. Kurul, devam eden yargı sürecini yakından takip ettiklerini aktararak, soruşturma sonuçlanana kadar masumiyet karinesinin gözetilmesi gerektiğine dikkat çekti. Açıklamada, sektöre yıllarını vermiş isimlerin süreçte adının geçmesinden duyulan üzüntü dile getirilerek, ilgili kişilere geçmiş olsun temennisinde bulunuldu.

İÇ PİYASA VE İHRACAT AYRIMI NEDEN ÖNEMLİ?

İhracatçıların temel faaliyet alanının uluslararası pazarlar olduğu hatırlatılan açıklamada, iç piyasadaki fiyat oluşumunun dış ticaretten bağımsız değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Sektör Kurulu, Türkiye'ye döviz kazandıran ihracat faaliyetlerinin, iç pazardaki fiyat tartışmalarından ayrı tutulmasının önemine işaret etti.

Yayımlanan metinde, hukuki sürecin tüm sektöre ve ihracatçılara mal edilmemesi gerektiği belirtilerek, üretici ve çalışanların zan altında bırakılmaması istendi. Sosyal medyada yayılan teyitsiz bilgilere karşı da uyarıda bulunulan açıklamada, kamuoyunun yalnızca yetkili makamların resmi duyurularını esas alması gerektiği ifade edildi.