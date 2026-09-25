AK PARTİ

​AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı yönetiminde hem saha çalışmalarına hız kesmeden devam etti hem de parti içi dinamikleri canlı tuttu.

​SAHA ÇALIŞMALARI VE PROTOKOL PROGRAMLARI

​İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı ve teşkilat mensupları, Aktif Gazeteciler Cemiyeti 2025 Alanya Medya Başarı Ödülleri programına ve 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen Çelenk Sunma Töreni’ne katılım sağladı. Heyet ayrıca genç girişimcilerin hayata geçirdiği yeni bir kafenin açılışını gerçekleştirerek hayırlı olsun dileklerini iletti.

​ANKARA HEYETİNDEN ALANYA ÇIKARMASI

​Eski Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Antalya Milletvekili Kemal Çelik Alanya'da bir dizi temas gerçekleştirdi. Heyet, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan'ı ziyaret ederken, önceki dönem Alanya Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu ile Kurucu İlçe Başkanı Mustafa Görgülü'nün çocuklarının düğün öncesi programlarında yer aldı. Ayrıca milletvekilleri ve teşkilat üyeleri, merhume Ali Çağlar’ın annesinin taziye ziyaretinde bulunarak acılı aileye başsağlığı diledi.

​YAYLA VE MAHALLE ZİYARETLERİ

​Teşkilat, merkezin yanı sıra kırsal ve yaylalardaki çalışmalarına da ağırlık verdi. İlçe Teşkilat Başkanı Celil Topal ve beraberindekiler, Beyreli Mahalle Başkanı Eyüp Şanlı’yı ve Kocaoğlanlı Mahalle Başkanı Hüseyin Topçu’yu yayladaki evlerinde ziyaret ederek istişarelerde bulundu. İlçe binasında ise "nöbetçi başkan" uygulaması kapsamında vatandaşlar ağırlanarak talep ve düşünceleri dinlendi.

​MUTLU GÜNLERDE VE ACILARDA BİRLİKTELİK

​Teşkilat üyeleri, Alanya halkının özel günlerinde de yalnız bırakmadı. Sinem-Mehmet, Merve-Yusufcan, Elif-Sefa, Melihat-Harun, Berra-Ömer ve Seyhan-Mehmet çiftlerinin düğün merasimlerine katılım sağlanarak ailelerin mutluluğu paylaşıldı. "Gönül gönüle, omuz omuza" vurgusuyla tamamlanan hafta, olağan yürütme kurulu toplantısıyla sona erdi.

YENİ PARTİ

​Yeni Parti Alanya İlçe Örgütü, İlçe Başkanı Bülent Kandemir yönetiminde hem saha çalışmalarını hem de parti içi ve kurumsal ziyaretleri aralıksız sürdürdü.

​PROTOKOL VE KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ

​İlçe Başkanı Bülent Kandemir; Milletvekili Aykut Kaya, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen ödül törenine katıldı. Heyet ayrıca Alanya’nın sanat ve kültür yaşamına değer katan 20. Alanya Uluslararası Caz Festivali ile 1. Alanya Mahalle Ligi Futbol Turnuvası Ali Nazım Köseoğlu Sezonu Kura Gecesi'nde yerini aldı.

​KURUMSAL ZİYARETLER VE HAYIRLI OLSUN KABULLERİ

​Başkan Kandemir ve yönetimi, ALTSO Başkan adaylarını ziyaret ederek istişarelerde bulundu. Öte yandan Gaziantepliler Derneği yönetimi ile Alanya Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Gökhan Sipahioğlu ve yönetimi, Yeni Parti'nin kuruluşu ve yeni ilçe binasının açılışı dolayısıyla tebrik ziyaretinde bulundu. Kandemir, Atatürk'ün ilke ve devrimleri doğrultusunda yürüdüklerini belirterek ADD heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

​ÜYELERE ÖN SEÇİM ÇAĞRISI​"

Demokrasimizin gücü, üyelerimizin iradesinden doğar" ilkesiyle hareket eden Yeni Parti, ilçe başkanlığı ön seçimi için sandık çağrısı yaptı. Sözün de kararın da üyelerde olacağı vurgulanan demokratik süreç, 27 Eylül 2026 Pazar günü saat 10.00’da ALTSO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. "Yeni bir yol, yeni bir irade…" sloganıyla tüm üyeler iradelerini sandığa yansıtmaya davet edildi.

​TOKİ PROJESİ İÇİN YENİDEN DEĞERLENDİRME ÇAĞRISI

​Saha ve kent gündemine dair de açıklamalarda bulunan İlçe Başkanı Bülent Kandemir, Tepe Mahallesi’nde yapılması planlanan 452 konutluk TOKİ projesinin yer seçiminin yeniden gözden geçirilmesini istedi. Alanya Belediyesi'nin projeye olumsuz görüş verdiğini hatırlatan Kandemir; bölgedeki eğim, yapı yoğunluğu, trafik, altyapı ve kent siluetine ilişkin çekinceleri kamuoyuyla paylaştı. Yeni Parti hem sahada hem de parti içinde yürüttüğü yoğun çalışmalarla haftayı tamamladı.

MHP

​MHP Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan yönetiminde hem parti içi çalışmalarını hem de saha faaliyetlerini aralıksız sürdürdü.

​PROTOKOL VE MEDYA ÖDÜLLERİ PROGRAMI

​İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen Medya Başarı Ödülleri Gecesi’ne katılım sağladı. Öte yandan Türk Eğitim Sen 2 Nolu Başkanlığı Disiplin Kurulu Üyesi Hamza Şen ile Toplumsal Yaşam ve Eşitlik Derneği Başkanı Vildan Yazar Ülgenoğlu, İlçe Başkanı Türkdoğan'ı makamında ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

​ÜRETKEN BELEDİYECİLİK VURGUSU VE KURUMSAL ZİYARETLER

​Başkan Türkdoğan, "Üretken belediyecilik anlayışımız ile Alanya'mıza kazandırdığımız eserlerin tanıtımını yapan Osman Tarık Özçelik başkanımıza teşekkür ederiz" paylaşımıyla önceki dönem belediye başkanı Adem Murat Yücel döneminde yapılan hizmetlere vurgu yaptı. Heyet ayrıca, ALTSO başkan adaylarını ziyaret ederek başarı dileklerini iletti. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Alanya Şube Başkanı Gökhan Sipahioğlu da MHP'yi ziyaret ederek Türkdoğan ve yönetimini yaklaşan Cumhuriyet Balosu'na davet etti.

​MUTLU GÜNLERDE VE ACILARDA BİRLİKTELİK

​Teşkilat üyeleri, vatandaşların hem iyi hem de zor günlerinde yanlarında oldu. Yıldırım ve Alan ailelerinin düğün merasimleri ile Çalış ve Gök ailelerinin nişan törenlerine ilçe başkan vekili Hasan Cantürk ve yönetim kurulu katıldı. Avcı, Yılmaz, Gülsever ve Korkmaz ailelerinin düğün merasimlerine ise Hasan Cantürk'ün yanı sıra yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve mahalle başkanları eşlik etti. Öte yandan KAÇEP yönetim kurulu üyesi Ümmühan Kaplan Ateş'in kayınpederi Bahri Ateş'in vefatı teşkilatta derin üzüntü yarattı. Yönetim Kurulu Toplantısı ile haftalık planlamalar gözden geçirildi. MHP İlçe Teşkilatı, parti içi dinamikleri ve saha çalışmalarıyla dolu dolu geçen bir haftayı daha başarıyla tamamladı.

CHP

​Cumhuriyet Halk Parti Alanya İlçe Örgütü, Gürkan Yılmaz başkanlığında yeni döneme hızlı bir başlangıç yaptı.

​İLK YÖNETİM KURULU TOPLANTISI VE MESAJLAR

​Alanya CHP İlçe Başkanı Gürkan Yılmaz, yeni yönetim listesinin Antalya İl Başkanı Hasan Şahin tarafından açıklanmasının ardından ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Yılmaz, "Görev alan tüm yönetim kurulu üyelerimize başarılar diliyor; örgütümüzle birlikte birlik, dayanışma ve ortak çalışma anlayışı içerisinde Alanya’mız için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yeni yönetim kurulumuzun örgütümüze ve Alanya’mıza hayırlı olmasını diliyorum" mesajını verdi.

​İNCEKUM PLAJI ÇIKIŞI VE KURUMSAL ZİYARETLER

​Saha ve kent gündemine dair aktif bir tutum sergileyen Başkan Yılmaz, İncekum Plajı’nın halk plajı olarak kalması yönünde CHP’li Alanya Belediye yönetimine çağrıda bulunarak dikkat çekti. Öte yandan Başkan Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Balık’ı ziyaret ederek Alanya’nın ihtiyaçları ve önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdi.

​İL BAŞKANLIĞI VE ÖRGÜTSEL TEMASLAR

​Alanya, Gündoğmuş, İbradı ve Serik İlçe Başkanları ortak bir heyetle Antalya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Antalya İl Başkanı Hasan Şahin ile bir araya geldi. Ayrıca Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Alanya Şube Başkanı Gökhan Sipahioğlu da CHP örgütünü ziyaret ederek yaklaşan Geleneksel Cumhuriyet Balosu'na davette bulundu. CHP Alanya İlçe Örgütü, yeni yönetimi, yeni yapılanma çalışmaları ve Ankara temaslarıyla dolu dolu geçen yoğun bir haftayı geride bıraktı.

İYİ PARTİ

​İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Hilmi Er yönetiminde parti içi ve saha çalışmalarını aralıksız sürdürdü

​MEDYA ÖDÜLLERİ VE İSMAİL KÜÇÜKKAYA BULUŞMASI

​İlçe Başkanı Hilmi Er ve yönetimi, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen 2025 Alanya Medya Başarı Ödülleri törenine katıldı. Ödül kazanan basın emekçilerini kutlayan heyet, törene onur konuğu olarak katılan Gazeteci ve TV sunucusu İsmail Küçükkaya ile bir araya gelerek halkın sesi olma noktasındaki gayretlerinden dolayı kendisini tebrik etti.

​AKSARAY MİTİNGİ VE "BAYRAK AÇIYORUM" ÇIKIŞI

​Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun çağrısıyla harekete geçen İYİ Parti Alanya teşkilatı, haksızlığa, adaletsizliğe ve hukuksuzluğa karşı "Bayrak Açıyorum Aksaray Mitingine" katılmak üzere yola çıktı. Aksaray meydanında on binlerle birlikte bayrak açan Alanya heyeti, Türk Milletinin yalnız ve sahipsiz olmadığını bir kez daha gösterdi.

​ADD'DEN ANLAMLI ZİYARET VE KURUMSAL AĞIRLAMALAR

​Alanya Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Gökhan Sipahioğlu ve değerli yönetim kurulu üyeleri ilçe teşkilatını ziyaret etti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenecek etkinliklerin davetiyesini ileten heyete teşekkür eden Başkan Er, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yoldan ve değerlerinden sapmadan ilerlemeye devam edeceklerini vurguladı. İYİ Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Burak Abdullah Oğuz ve heyetini de ilçe binasında misafir ederek ülke ve millet geleceği üzerine kapsamlı istişarelerde bulundu. Başkan Hilmi Er ve ekibi, parti içi dinamikler, ziyaretler ve saha faaliyetleriyle dolu dolu geçen bir haftayı daha başarıyla tamamladı.

SAADET PARTİSİ

​Saadet Partisi Alanya İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca, bu hafta da basın aracılığıyla yaptığı sert muhalif çıkışlar ve dikkat çeken analizleriyle siyasetin odağındaki isim oldu.

​İKTİDARA EKONOMİ VE DIŞ POLİTİKA ELEŞTİRİSİ

​Başkan Sarıca, ülkedeki sorunların suni gündemlerle geçiştirildiğini belirterek, "25 senenin sonunda ne ahlak ne ekonomi ne dindar nesil yetişti; adalet iktidarın sopası haline geldi" dedi. 2002'de 8 milyon 714 bin olan icra dosyası sayısının 33 milyona çıktığını vurgulayan Sarıca, 23 yılda faize ödenen miktarın 743 milyar dolar olduğunu ifade etti. Dış politikada ise iktidarın tavırlarını eleştiren Sarıca, olası risklere karşı Türkiye'nin İncirlik Üssü ve dış politika dengelerinde taviz vermemesi gerektiği uyarısında bulundu.

​NÜFUS VE DOĞURGANLIK ORANI UYARISI

​Türkiye'deki düşen doğurganlık oranlarına dikkat çeken Sarıca, ilkokula kaydolan çocuk sayısının 56 yıl öncesinin altına indiğini belirtti. 90 milyonluk Türkiye’nin ilkokula başlattığı çocuk sayısı ile 35 milyonluk nüfusa sahip 1970 yılındaki rakamların aynı seviyeye gerilediğini söyleyen Sarıca, bunun gelecekte yaratacağı tehlikeli nüfus krizine işaret etti.

​ALTSO ADAYI MUSTAFA TUNA’YA ZİYARET

​Genel ve ulusal sorunların yanı sıra yerel dinamiklerle de yakından ilgilenen İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ALTSO) 10 Ekim’de gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesinde iş insanı ve başkan adayı Mustafa Tuna’yı çalışma ofisinde ziyaret ederek başarı dileklerini iletti. Saadet Partisi Alanya İlçe Teşkilatı, Başkan Hüseyin Sarıca’nın gündemi sarsan net açıklamalarıyla bu haftaya da damgasını vuran siyasi aktörler arasında yer aldı.

YENİDEN REFAH PARTİSİ

​Yeniden Refah Partisi Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Burhan Dündar yönetiminde bu hafta da çalışmalarına ara vermeden devam etti.

​GAZİLER GÜNÜ MESAJI VE BASIN BULUŞMASI

​İlçe Başkanı Burhan Dündar, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak vatanın savunmasında büyük fedakarlıklar gösteren gazilere minnet ve şükran duygularını iletti. Dündar, "Onlar her zaman başımızın tacıdır. Aramızdan ayrılanlara Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize uzun ömürler diliyorum" dedi. Öte yandan Başkan Dündar ve yönetimi, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti’nin (ALGC) düzenlediği 2025 Alanya Medya Başarı Ödülleri Töreni’ne katılarak basın emekçileriyle bir araya geldi ve ödül alan gazetecileri kutladı.

​YÖNETİM KURULU TOPLANTISI VE EKONOMİ VURGUSU

​Parti teşkilatında gerçekleştirilen haftalık olağan yönetim kurulu toplantısında yerel ve ulusal gelişmeler değerlendirildi. Başkan Dündar, toplantı kapsamında ekonomiye ve Alanya'nın yerel sorunlarına dair eleştiri ve çözüm önerilerini içeren açıklamalarını bu hafta da sürdürdü.

​Yeniden Refah Partisi, Başkan Burhan Dündar’ın öncülüğünde yürütülen hem parti içi dinamikler hem de saha çalışmalarıyla dolu dolu bir haftayı daha başarıyla tamamladı.

ANAHTAR PARTİ

​Anahtar Parti Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Abdullah Akkuş ve yönetimi öncülüğünde hem saha çalışmalarını hem de kurumsal faaliyetlerini aralıksız sürdürdü.

​MEDYA ÖDÜLLERİ VE GAZİLER GÜNÜ MESAJI

​İlçe Başkanı Abdullah Akkuş ve yönetimi, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti’nin (ALGC) düzenlediği 2025 Alanya Medya Başarı Ödülleri Töreni’ne katılarak basın emekçileriyle bir araya geldi. İlkeli habercilik vurgusu yapan Akkuş, KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ve ALGC Başkanı Ferit Kesen nezdinde tüm basın camiasına teşekkür etti. Öte yandan 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Akkuş, "Vatan uğruna canını ortaya koyan kahraman gazilerimiz milletimizin başının tacıdır" diyerek minnettarlığını dile getirdi.

​DİVAN KURULU VE MUTLU GÜNLERDE BİRLİKTELİK

​Anahtar Parti Alanya İlçe Başkanlığı, haftalık olağan Divan Kurulu toplantısını gerçekleştirerek parti içi çalışmaları değerlendirdi. Teşkilat üyeleri ayrıca Sinem-Berk, Berra-Ömer ve Talha-Ayşe çiftlerinin düğün merasimlerine katılım sağlayarak ailelerin bu özel günlerinde mutluluklarına ortak oldu.

​ESNAF SORUNLARI VE OTOMATİK TARİFE ÇAĞRISI

​Ülke genelindeki üzücü olaylara da değinen Başkan Akkuş, Manisa Turgutlu'daki lise önünde yaşanan silahlı saldırıyı şiddetle kınayarak hayatını kaybeden öğrenciye başsağlığı diledi. Akkuş, artan mazot fiyatları karşısında halk otobüsü, taksi, servis ve kamyoncu esnafının zor durumda kaldığını belirtti. Ticaret Bakanlığı ve ilgili kurumlara çağrıda bulunan Akkuş; mazot fiyatlarındaki değişimlere endeksli hem esnafı koruyan hem de vatandaşları mağdur etmeyen şeffaf ve otomatik bir ulaşım tarifesi sistemi kurulmasını istedi. Anahtar Partisi yönetimi, parti içi dinamikleri ve saha çalışmalarıyla yoğun geçen bir haftayı daha başarıyla tamamladı.

ZAFER PARTİSİ

​Zafer Partisi Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Fikret Türkoğlu ve ekibi öncülüğünde çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

​GAZİLER GÜNÜ VE EKONOMİ ELEŞTİRİLERİ

​İlçe Başkanı Fikret Türkoğlu, yayımladığı Gaziler Günü mesajıyla vatan savunmasında canlarını ortaya koyan kahraman gazilere minnet ve şükran duygularını iletti. Kutlama mesajının yanı sıra Türkiye'nin ekonomik tablosuna dair eleştirilerde bulunan Türkoğlu, artan yaşam maliyetleri ve ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaştı.

​​Alanya'nın yerel sorunlarını da yakından takip eden Başkan Türkoğlu, kent gündemine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Başkan Fikret Türkoğlu, parti içi dinamikleri ve saha çalışmalarıyla geçen yoğun bir haftayı daha başarıyla tamamladı.