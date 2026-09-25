ALANYA Belediyesi tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen Alanya Kitap Fuarı, kitapseverleri yazarlar ve yayınevleriyle buluşturmaya başladı. “800 Yıllık Mirasın Gölgesinde” temasıyla gerçekleştirilen fuarın ilk etkinliklerinden biri, Alanya’nın simge yapılarından Kızılkule’de çocuklara yönelik düzenlendi.

Yazar Burcu Bahar, Hayate Hanım İlkokulu öğrencileriyle bir araya gelerek hem kitaplar hem de Alanya üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Etkinliğe Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Faruk Konukçu ile Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz da katıldı.

KIZILKULE’DE MİNİK OKURLARLA BULUŞTU

Tarihi Kızılkule’nin atmosferinde gerçekleştirilen etkinlikte Burcu Bahar, öğrencilerle yakından ilgilendi. Çocukların kitaplara ve okumaya yönelik ilgisini artırmayı amaçlayan buluşmada öğrenciler de söyleşiye katılarak yazarla sohbet etme fırsatı yakaladı.

Bahar, Alanya ve Kızılkule’yi konu alan “Doğa Dostu Dodo Alanya’da” isimli kitabını öğrencilere tanıttı. Kitabın içeriği hakkında bilgiler veren yazar, minik okurlarla eser üzerine sohbet etti.

ALANYA’YI KİTAP SAYFALARINDAN KEŞFETTİLER

Alanya’nın tarihi ve kültürel değerlerini çocuklarla buluşturan etkinlik, kitabın geçtiği noktalardan biri olan Kızılkule’de yapılmasıyla da dikkat çekti. Öğrenciler, yaşadıkları kentin önemli tarihi değerlerinden birinde Alanya’yı anlatan bir kitabın yazarıyla buluşma imkanı buldu.

Söyleşinin tamamlanmasının ardından Burcu Bahar, kitaplarını öğrenciler için imzaladı. Minik okurlar da yazarla sohbet ederek merak ettikleri konuları sorma fırsatı buldu.

FUAR 4 EKİM’E KADAR DEVAM EDECEK

Eski Belediye Binası arkasında oluşturulan fuar alanında ziyaretçilerini ağırlayan 8. Alanya Kitap Fuarı, 4 Ekim’e kadar devam edecek.

Fuar süresince farklı yazar ve yayınevleri Alanyalı kitapseverlerle bir araya gelecek. Program kapsamında söyleşiler ve imza günleri düzenlenerek her yaştan okurun edebiyat dünyasının farklı isimleriyle buluşması sağlanacak. (Mine UZUN)