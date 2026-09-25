ALANYA Belediyespor, farklı yaş gruplarını sporla buluşturmaya yönelik çalışmalarına yeni bir program daha ekledi. Kulüp tarafından hayata geçirilecek yetişkin voleybol programıyla kadın ve erkek katılımcılara düzenli spor yapabilecekleri yeni bir alan oluşturulacak.

Haftada bir gün ve iki saat olarak planlanan antrenmanlarda katılımcıların voleybolun temel tekniklerini öğrenmeleri ve düzenli fiziksel aktivite yapmaları hedefleniyor. Program, daha önce hiç voleybol oynamamış yetişkinlerin yanı sıra geçmişte bu sporla ilgilenip yeniden sahalara dönmek isteyenlere de açık olacak.

ANNELERE GÜNDÜZ VOLEYBOLU

Programın dikkat çeken bölümlerinden biri gündüz grupları olacak. Bu gruplar özellikle çocuklarını sabah saatlerinde okula bıraktıktan sonra kendilerine zaman ayırmak ve spor yapmak isteyen anneler düşünülerek planlandı.

Gündüz antrenmanları 75. Yıl Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Böylece annelerin günlük programlarını aksatmadan voleybol oynayabilmelerine imkan sağlanacak.

AKŞAM GRUPLARI DA OLUŞTURULACAK

Gündüz saatlerinde programa katılma imkanı bulunmayan yetişkinler için akşam grupları da açılacak. Akşam antrenmanlarının Zimbitlik Spor Salonu’nda yapılması planlanıyor.

Gündüz ve akşam olmak üzere farklı saat seçeneklerinin sunulmasıyla çalışma ve yaşam düzenleri farklı olan yetişkinlerin programa katılımının kolaylaştırılması amaçlanıyor.

VOLEYBOL HER YAŞTA

Kadın ve erkeklere açık olacak yetişkin voleybol programında herhangi bir geçmiş voleybol deneyimi şartı bulunmuyor. Voleybola ilk kez başlayacak katılımcılar temel tekniklerle branşı tanıma fırsatı yakalarken, daha önce voleybol oynayan yetişkinler de yeniden sahaya dönme imkanı bulacak.

Programla yetişkinlerin fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmalarının yanı sıra voleybol aracılığıyla sosyal bir ortamda spor yapmalarına da imkan sağlanacak.

KAYIT VE BİLGİ İÇİN TELEFON NUMARASI AÇIKLANDI

Yetişkin voleybol programına katılmak isteyenler, kayıt işlemleri ve programla ilgili ayrıntılı bilgi için 0532 648 05 64 numaralı telefon üzerinden Alanya Belediyespor’a ulaşabilecek.