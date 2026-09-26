Alanya 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Uyuşturucu suçundan tutuklu sanık Erkan. Ç başka suçtan tutuklu sanık Ethem Ö ve tutuksuz yargılanan sanık Ceyhun Y. Katılmazken sanıkların avukatları hazır bulundular.

SANIKLARIN CEZALANDIRILAMSINI İSTEDİ

Alanya 1.Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığınca Sanıklar Ceyhun ve Erkan’ın TCK’ nun 188/3,188/4-a,53 ve 63 maddeleri gereğince Cezalandırılması talep edildi.

SANIK ERKAN Ç: Burada olduğum için çok pişmanım, kolluk kuvvetlerine gerçekleri söyledim, iş yerini ben gösterdim, aracının bulunduğu yere ben götürdüm, dedi.

SANIK ETHEM Ö: Ben uyuşturucu ticareti yapmadım, sizin vereceğiniz karara razıyım dedi.

SANIK CEYHUN Y: Duruşmaya katılmadığından Av. Sevda Ünlü müvekkilinin suçun oluşmadığını mütalaanın etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması kısmına katılıyoruz, neticeden müvekkilin beraatine karar verilmesini talep ederiz dedi.

MAHKEME HEYETİNDEN GEREKÇELİ KARAR

Alanya 1.Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti ‘’ Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama ‘’ suçundan tutuklu yargılanan Sanık Ethem Ö. Beraatine karar verilirken

Tutuklu yargılanan Erkan Ç. 13 yıl 9 ay hapis ve 137 bin 500 TL adli para cezasıyla cezalandırılarak Tutukluluk halinin devamına karar verilirken. Tutuksuz yargılanan Sanık Ceyhun Y. 5 yıl 18 ay 22 gün hapis ve 65 bin 500 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.