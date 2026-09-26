Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine yönelik yeni makroekonomik beklentilerini yayımladı. Kurumun hazırladığı rapora göre, sıkı para politikası ve döviz rezervlerindeki artış ülkenin kısa vadeli dış risklerini hafifletirken, yüksek enflasyon ve iç şoklara karşı hassasiyet devam ediyor. Fitch, bu unsurların etkisiyle Türkiye'nin kredi notunu "BB-" ve görünümünü "Durağan" seviyesinde tuttuğunu bildirdi.

Raporda, brüt döviz rezervlerinin mart sonundan bu yana 25 milyar dolar artarak 23 Eylül itibarıyla 176 milyar dolara ulaştığı aktarıldı. Bu rezervin yaklaşık 4,5 aylık cari dış ödemeyi karşıladığı belirtildi. Ancak bu rakamın, İran savaşı öncesindeki 210 milyar dolarlık seviyenin ve "BB" notuna sahip ülkelerdeki 5,2 aylık medyanın altında kaldığına dikkat çekildi. Swap hariç net rezervlerin ise 16 milyar dolardan 45 milyar dolara çıktığı ifade edildi. Yaklaşık 18 milyar dolarlık yatırım fonunun tasfiyesine yönelik adımların kredi notu üzerinde önemli bir baskı yaratmadığı, fonlardan çıkan kaynağın büyük bölümünün TL mevduata yöneldiği açıklandı.

DOLAR KURU NE ZAMAN 60 TL OLACAK?

Reel efektif döviz kurundaki değerlenmenin ihracat üzerindeki baskısını kırmak amacıyla Türk lirasındaki kademeli değer kaybının süreceği tahmin ediliyor. Kurumun analizine göre, dolar/TL kurunun 2026 yılı sonunda 51, 2027 yılı sonunda ise 60 seviyesine ulaşması bekleniyor. Aynı dönemde enflasyonla mücadelenin süreceği vurgulanarak, 2026 sonu enflasyon tahmini yüzde 30,5, 2027 sonu tahmini ise yüzde 23,5 olarak duyuruldu. Yeni Orta Vadeli Program'da (OVP) bu oranların sırasıyla yüzde 28,4 ve yüzde 21 olarak hedeflendiği hatırlatıldı.

EKONOMİK BÜYÜME VE CARİ AÇIK BEKLENTİSİ NEDİR?

Raporda öne çıkan istatistiksel veriler, Türkiye'nin büyüme ve cari denge hedefleri arasındaki hassas dengeyi detaylandırıyor. İran savaşının etkileri ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle cari işlemler açığının GSYH'ye oranının 2025'teki yüzde 1,9 seviyesinden 2026'da yaklaşık yüzde 3'e yükselmesi öngörülüyor. Fitch, petrol fiyatlarının 2027'de 87 dolardan 70 dolara gerilemesini beklese de, ithalat talebi nedeniyle cari açığın yatay kalacağını tahmin ediyor. Yıllık ortalama petrol fiyatlarında yaşanacak yaklaşık 20 dolarlık artışın, cari açığı GSYH'nin yüzde 1'inden fazla artırabileceği belirtiliyor. Türkiye ekonomisinin 2026'da yüzde 2,8, 2027'de ise yüzde 4,3 oranında büyüyeceği hesaplanıyor. Genel yönetim borcunun GSYH'ye oranının ise yüzde 24 seviyesinde istikrarlı kalacağı aktarıldı.

Kurum ayrıca, mevduat dolarizasyonunun 2024'ten bu yana yüzde 39 seviyesinde istikrarlı kaldığını, ancak 2027 sonu veya 2028 başında yapılması planlanan seçimler öncesinde bu oranın yeniden yükselme riskinin bulunduğunu açıkladı. Aşırı heterodoks politikalara dönüş beklenmediği, fakat gelecek yıl kredi teşvikleri ve gerileyen reel faizler üzerinden ılımlı bir ekonomik gevşeme yaşanabileceği bildirildi.