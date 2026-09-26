Akaryakıt fiyatlarında uygulanan eşel mobil sisteminin benzin için belirlenen süresi 1 Ekim itibarıyla doluyor. Sözcü gazetesinin aktardığı verilere göre, mevcut vergi oranlarının yasal sınıra çekilmesi halinde benzin litre fiyatlarına net 12,48 TL'lik bir artış yansıyacak. Küresel petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmaların tüketiciye yansımasını yavaşlatmak amacıyla temmuz ayında başlatılan vergi desteği, ay başı itibarıyla sıfırlanma aşamasına geldi.

ZAM TUTARI NASIL HESAPLANDI?

Mevcut uygulamada devletin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alacağından feragat etmesi sonucunda benzinin litresinden 4,43 TL ÖTV tahsil ediliyor. Eşel mobil sisteminin sona ermesiyle bu tutarın yasal sınır olan 14,83 TL seviyesine yükseltilmesi öngörülüyor. Arada oluşan 10,40 TL'lik ÖTV farkına, yüzde 20 oranındaki Katma Değer Vergisi (KDV) payı olan 2,08 TL de eklendiğinde toplam artış miktarı ortaya çıkıyor. Bu vergi düzenlemesinin doğrudan pompaya yansıması durumunda tüketiciler litre başına 12,48 TL ek maliyetle karşılaşacak.

KADEMELİ GEÇİŞ UYGULANACAK MI?

Sektör temsilcileri ve ekonomi çevreleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın olası bir kademeli geçiş kararı alıp almayacağını yakından takip ediyor. Benzer bir fiyat şokunu önlemek amacıyla ağustos ayında motorin için özel bir takvim oluşturulmuştu. Bu takvim kapsamında motorindeki ÖTV artışı eylül ayında 3 TL, ekimde 6 TL, kasımda 9 TL ve aralıkta 12 TL olacak şekilde aylara bölünmüştü. Benzin ve LPG grubu için henüz resmi bir kademeli artış planı açıklanmadı. Bakanlığın 1 Ekim tarihine kadar yeni bir karar alarak bu artışı aylara yayması veya tutarın tek seferde fiyatlara yansımasına onay vermesi bekleniyor.