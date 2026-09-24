ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) seçimleri öncesinde adaylığını açıklayan Mustafa Tuna’ya bir destek de iş ve ticaret çevresinin tanınan isimlerinden Ahmet Guzyaka’dan geldi. Daha önceki ALTSO seçimlerinde farklı dönemlerde farklı isimlerin yanında olduğunu belirten Guzyaka, bu dönem kendi düşünceleri ve inandığı değerler doğrultusunda Mustafa Tuna’yı destekleme kararı aldığını açıkladı. Mustafa Tuna’yı uzun yıllardır tanıdığını ifade eden Guzyaka, Tuna’nın aynı zamanda rahmetli babasının da arkadaşı olduğunu belirterek, bu durumun kendisi açısından ayrıca anlam taşıdığını söyledi. Guzyaka, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Bu dönem benim için daha farklı ve özel bir durum söz konusu. Uzun yıllardır tanıdığım Mustafa Tuna abim, aynı zamanda rahmetli babamın da arkadaşıydı. Babamın değer verdiği bir insan olması benim için ayrıca anlam taşıyor. Bu nedenle bu seçimde kendisinin yanında olma kararı aldım ve gönülden destekliyorum. Alanya hepimizin şehri. Burada hepimizin emeği, alın teri ve geleceği var. Esnafımızın, tüccarımızın ve iş insanlarımızın daha güçlü olması, Alanya’nın ticaret hayatının daha iyi yerlere gelmesi hepimizin ortak temennisi. Ben de kendi adıma bu süreçte üzerime düşeni yapmak ve güvendiğim bir abimin yanında olmak istiyorum. Ben Mustafa Tuna abimle birlikte çıkıyorum. Bütün dostlarımı, büyüklerimi, esnaf ve iş insanı kardeşlerimi de bu süreçte yanımızda olmaya davet ediyorum. Gelin Alanya için hep birlikte güzel bir birliktelik oluşturalım.” Guzyaka, açıklamasının sonunda Mustafa Tuna’ya başarı dileğinde bulunarak, “Çıktığı bu yolda abime gönülden başarılar diliyorum. Allah yolunu açık etsin” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Hüseyin DOĞANAY