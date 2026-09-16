Ünlü oyuncu Hande Erçel, uzun süredir birlikte çalıştığı Nocturne’ün yeni “THE MANY SIDES OF HER” koleksiyonu için kamera karşısına geçti. Çekimlerden paylaşılan kamera arkası görüntülerinde Erçel’in bu kez platin sarıya yakın saç rengiyle görülmesi dikkat çekti.

Bugüne kadar kahverenginin farklı tonları, balyajlı görünümler ve kızıl saçlarıyla da gündeme gelen Hande Erçel’in sarı saçlı yeni hali sosyal medyada kısa sürede çok sayıda yorum aldı.

YENİ İMAJI ŞAŞIRTTI

Kamera arkası görüntülerinde saçlarının dipten uca oldukça açık bir sarı tona sahip olduğu görülen Erçel’in, alışılmış görünümünden oldukça farklı bir imaja büründüğü dikkat çekti.

Oyuncunun yeni görünümünü beğenen takipçileri kadar önceki saç rengini daha çok beğendiklerini belirten kullanıcılar da oldu. Böylece Erçel’in yeni imajı sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

SAÇINI BOYATMADI, PERUK KULLANDI

Yeni görüntülerin ardından Hande Erçel’in saçlarını kalıcı olarak sarıya boyatıp boyatmadığı da merak konusu oldu.

Paylaşılan bilgilere göre Erçel’in marka çekimi kapsamında sarı peruk kullandığı öğrenildi. Böylece dikkat çeken platin sarı görünümün kalıcı bir imaj değişikliği değil, çekim konsepti için tercih edilen geçici bir stil olduğu belirtildi.

MARKA ÇEKİMİ İÇİN KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Oyunculuğunun yanı sıra moda dünyasındaki çalışmalarıyla da sık sık gündeme gelen Erçel, farklı marka iş birlikleriyle de adından söz ettiriyor.

Son çekiminde tercih edilen platin sarı görünüm ise hem Erçel’in hayranlarının hem de sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Oyuncunun yeni hali, kısa sürede çok sayıda paylaşım ve yoruma konu oldu.