Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi’nde gerçekleştirilen eylül ayı olağan divan kurulu toplantısında kulübün gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yaz transfer döneminde yeni oyuncuların kadroya geç katılmasıyla ilgili eleştirilere değinen Özbek, sürecin finansal planlama doğrultusunda yürütüldüğünü ifade etti.

Transfer çalışmalarının şampiyonluğun kazanıldığı gün başladığını belirten Özbek, oyuncu tercihleri kadar yapılacak transferlerin kulübün mali yapısına etkisinin de göz önünde bulundurulduğunu söyledi.

“50 MİLYON EURO CİVARINDA FARK OLURDU”

Transferlerin daha erken tamamlanması halinde önemli bir ek maliyet oluşacağını söyleyen Özbek, “Transfer döneminde geç kaldığımıza dair eleştiri aldık. Haklı olabilirler ama transfer döneminin başarılı yürütülebilmesi iki şeye bağlı; biri yaptığımız transferlerin performansına bağlı, biri de işin finansal boyutuna bağlı” dedi.

Özbek, transfer zamanlamasının maliyet üzerindeki etkisine dikkat çekerek, “Yaptığımız transferleri temmuz ayında yapsaydık, aradaki fark yaklaşık 50 milyon euro civarında olurdu” ifadelerini kullandı.

TRANSFER POLİTİKASINI ANLATTI

Galatasaray yönetiminin transfer sürecinde takımın ihtiyaçlarının yanı sıra kulübün finansal dengesini de dikkate aldığını vurgulayan Özbek, oyuncuların sezon öncesi kampına yetiştirilmesinin sportif açıdan önemli olduğunu kabul etti.

Buna karşın transfer piyasasında zamanlamanın oyuncu maliyetlerini ciddi şekilde etkileyebildiğine işaret eden Özbek, yönetimin kulübü finansal açıdan zor durumda bırakmayacak bir politika izlediğini ifade etti.

Galatasaray yaz transfer döneminde Lesley Ugochukwu, Aleksey Batrakov, Rafael Leao, Deniz Gül ve El Chadaille Bitshiabu’yu kadrosuna dahil etti.

YENİ HEDEF 27. ŞAMPİYONLUK

Sarı-kırmızılı takımın üst üste dört kez Trendyol Süper Lig şampiyonluğuna ulaştığını hatırlatan Özbek, yeni sezonda seriyi devam ettirmek istediklerini söyledi.

Galatasaray’ın hedefinin üst üste beşinci, toplamda ise 27. lig şampiyonluğuna ulaşmak olduğunu belirten Özbek, Avrupa kupalarında da kulübün adına yakışır sonuçlar elde etmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

DİĞER BRANŞLARDA DA HEDEF BAŞARI

Özbek, hedeflerinin yalnızca futbol takımıyla sınırlı olmadığını belirterek basketbol, voleybol, kadın futbolu ve diğer branşlarda da başarı için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

TESİS VE GAYRİMENKUL PROJELERİ SÜRÜYOR

Toplantıda Galatasaray’ın devam eden projelerine ilişkin de bilgi veren Özbek, Leo Residence projesinde sona yaklaşıldığını ve kısmi teslimatların başladığını söyledi.

Aslantepe Vadisi’ndeki inşaat çalışmalarının devam ettiğini belirten Özbek, Florya projesi ve Kemerburgaz tesislerindeki son durum hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Kulübün altyapısı ile kadın futbol takımının en kısa sürede Kemerburgaz’a taşınmasının planlandığını aktaran Özbek, sportif yatırımlarla birlikte Galatasaray’ın ekonomik ve tesis altyapısını güçlendirmeye yönelik projelerin devam edeceğini kaydetti.