Antalya Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclisi'nde, Ticaret Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde görevli bazı personelin toplu taşımadan ücretsiz faydalanmasına yönelik talep kabul edildi.

Antalya Körfez Gazetesi'nin aktardığına göre, Ulaşım Dairesi Başkanı Nurettin Şengül tarafından hazırlanan 26 Ağustos 2026 tarihli yazı meclis gündemine sunuldu. Alınan karar, 27 Mart 2026 tarihli ve 33206 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 8. Dönem Toplu Sözleşme hükümlerine dayandırıldı.

UYGULAMA HANGİ İLÇELERİ KAPSIYOR?

Düzenleme kapsamında, resmi üniformalı gümrük muhafaza memurları ile Doğa Koruma ve Milli Parklar ve Orman Genel Müdürlüğü'nde görevli orman muhafaza memurları, toplu taşıma hizmetlerini 31 Aralık 2027 tarihine kadar ücretsiz kullanabilecek. Bu hak, Antalya'nın merkez ilçeleri olan Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Aksu ve Döşemealtı'ndaki resmi plakalı otobüsler ile özel sektör işletmesindeki toplu taşıma araçlarında geçerli olacak.

Eylül ayı meclisinde onaylanarak Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen ilgili gündem maddesi, komisyon incelemesinin tamamlanmasının ardından mecliste nihai olarak karara bağlanacak.