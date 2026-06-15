AÇIKLANAN resmi sonuçlar, üniversitenin sürdürülebilir büyüme grafiğini ve hem ulusal hem de uluslararası ölçekteki gelişimini net bir şekilde ortaya koydu. Eğitimde dinamik ve küresel odaklı bir yaklaşım benimseyen Alanya Üniversitesi, bu performansıyla vizyoner projelerinin somut çıktılarını almaya devam ediyor.

ULUSLARARASILAŞMADA TÜRKİYE’NİN ÖNCÜLERİ ARASINDA

Üniversitenin küresel vizyonunu yansıtan en dikkat çekici yükseliş "Uluslararasılaşma" kategorisinde yaşandı. Bu alandaki performansıyla Türkiye’deki köklü üniversiteler arasında ön sıralarda yer alan Alanya Üniversitesi, küresel ölçekte de dikkat çeken bir konuma ulaştı.

AKADEMİK KADRO GÜCÜ VE FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Öğretim kalitesinin en önemli göstergelerinden biri olan "akademik personel başına düşen öğrenci sayısı" kriterinde Alanya Üniversitesi, dünya sıralamasında üst basamaklarda yer aldı. Kaynak yönetimi ve mali altyapının gücünü simgeleyen "finansal sürdürülebilirlik" kategorisinde de Türkiye'nin öncü kurumları arasında yer alan üniversite, bilimsel üretkenliği ölçen "araştırma performansı" alanında yakaladığı ivmeyle çok yönlü kurumsal gelişimini kanıtladı.

‘BU BAŞARI, KÜRESEL STANDARTLARDAKİ EĞİTİM MODELİMİZİN SONUCUDUR’

Elde edilen sonuçları değerlendiren Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer, şu ifadeleri kullandı: "Yaklaşık 2 bin 400 üniversitenin yer aldığı böylesine prestijli bir platformda, uluslararasılaşma ve akademik kadro gücümüzle ön plana çıkmamız, doğru stratejiyle ilerlediğimizi gösteriyor. Alanya Üniversitesi olarak her zaman öğrenci odaklı, küresel standartlarda ve nitelikli bir eğitim modelini rehber edindik; kurumsal ve finansal altyapımızı da bu doğrultuda güçlendiriyoruz. Yakaladığımız bu yükseliş trendi, önümüzdeki dönemde küresel rekabet gücümüzü artıracak yeni projeler için bizlere güçlü bir motivasyon sağlıyor. Bu vizyonu paylaşarak başarıda emeği geçen tüm akademik ve idari kadromuza, kıymetli öğrencilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Alanya Üniversitesi’nin uluslararası alanda elde ettiği bu başarılar, önümüzdeki süreçte hayata geçirilecek küresel ölçekteki projeler için de sağlam bir zemin oluşturuyor.”

Kaynak: Alanya Üniversitesi/BÜLTEN