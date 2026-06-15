KARARNAMEDE Alanya açısından dikkat çeken bir diğer gelişme ise iki yeni Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği kadrosunun açılması oldu. HSK kararnamesine göre Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığına ise Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert getirildi. Yeni başsavcının önümüzdeki günlerde görevine başlaması bekleniyor.

ESKİ ALANYA BAŞSAVCILARI ÜST GÖREVLERE YÜKSELDİ

HSK kararnamesi, daha önce Alanya'da görev yapan başsavcıların kariyerlerindeki yükselişi de ortaya koydu. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı görevini geçmiş yıllarda yürüten Yasin Emre, kararnameyle Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı. Kararnamede Aydın Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Celal Tekin'in Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandığı görüldü.

ALANYA'YA İKİ YENİ BAŞSAVCI VEKİLLİĞİ

Kararnamenin Alanya açısından en önemli başlıklarından biri de iki yeni Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği kadrosunun açılması oldu. Nüfusu, turizm yoğunluğu ve dosya sayısıyla Türkiye'nin en yoğun ilçe adliyelerinden biri konumundaki Alanya'da savcılık teşkilatının yönetim kapasitesi artırılmış oldu.

ANTALYA'DA DA ÜST DÜZEY DEĞİŞİKLİKLER

Kararname kapsamında Antalya yargı teşkilatında da dikkat çeken atamalar yapıldı. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Erol Çelik, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı görevine atanırken, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi.

ALANYA ADLİYESİNDE YENİ DÖNEM

Öte yandan Antalya Cumhuriyet Savcısı Gökçe Peri Yurdugül Alanya Cumhuriyet Başsavcı Vekili oldu. Karaman Cumhuriyet Savcısı Hasan Korkmaz Alanya Cumhuriyet Savcılığına atanırken, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Seyfettin Ünal da Alanya Cumhuriyet Savcısı olarak görevlendirildi. Kahramanmaraş Hâkimi Kamile Atlı Alanya Hâkimliğine atanırken, Alanya Hâkimi Ramazan Aydın İzmir Hâkimliğine gönderildi. Alanya Ticaret Mahkemesi Başkanı Erhan Yılmaz Antalya Ticaret Mahkemesi Başkanlığına atanırken, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Tansu Dumlupınar Alanya Ticaret Mahkemesi Başkanlığı görevine getirildi. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi