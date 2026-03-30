Antalya-Alanya Otoyolu için sahadaki çalışmalar devam ederken, proje bu kez aldığı ödüllerle gündeme geldi. Antalya ile Alanya arasındaki ulaşım yükünü azaltması beklenen dev yatırımın hem teknik ilerleyişi hem de finansman modeli dikkat çekiyor. Alanya açısından bakınca konu yalnızca yeni bir yol meselesi değil; yaz aylarında katlanan trafik, uzayan yolculuklar ve şehir içine yığılan araç yüküyle doğrudan ilgili.

Projeyle ilgili paylaşılan bilgilere göre sahada tünel, viyadük, köprü ve temel imalatları farklı noktalarda eş zamanlı ilerliyor. Şirket tarafı, özellikle zorlu arazi koşullarında geoteknik verilerle şekillenen mühendislik uygulamalarının devrede olduğunu vurguluyor. Bir yandan da, bu tip büyük ulaşım projelerinde sahadaki ilerleme kadar finansal yapı da önem taşıyor. Çünkü işin bir tarafında kazma vuruluyor, öbür tarafında milyarlarca liralık planlama dönüyor.

PROJEDE HANGİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR?

Antalya-Alanya Otoyolu’nun güzergâhı Serik Kavşağından başlayıp Toroslar’ın eteklerinden ilerliyor ve Konaklı yakınındaki Alanya Batı Kavşağında son buluyor. Proje toplam 122 kilometre uzunluğunda planlandı. Bunun 84 kilometresi ana yol, 38 kilometresi bağlantı yolu olarak açıklandı.

Projede 7 kavşak, 5 tünel, 16 viyadük, 43 altgeçit ve 4 otoyol hizmet tesisi yer alıyor. Şirket ve resmi kurum açıklamalarında, sahada viyadük temelleri ile tünel çalışmalarının sürdüğü belirtiliyor. Projenin yapım modeli ise Yap-İşlet-Devret olarak duyuruldu.

ALANYA TRAFİĞİNE NASIL YANSIYACAK?

Projenin temel hedeflerinden biri, çevre illerden gelen araç trafiğinin şehir merkezine girmeden çevre bağlantılarına yönlendirilmesi. Böylece özellikle Serik, Manavgat ve Alanya hattında yaz sezonunda büyüyen yoğunluğun hafifletilmesi amaçlanıyor.

Bu işin günlük hayattaki karşılığı basit aslında. Antalya’dan Alanya’ya gelen turist otobüsü de aynı yolu kullanıyor, sebze-meyve taşıyan kamyon da, hastaneye yetişmeye çalışan aile de. Trafik sıkıştığında sorun sadece zaman kaybı olmuyor; yakıt maliyeti artıyor, şehir içi bekleme uzuyor, gürültü ve stres büyüyor. Hele yazın...

Resmi açıklamalarda projenin tamamlanmasıyla Antalya-Alanya arasındaki seyahat süresinin yaklaşık 2,5 saatten 36 dakikaya inmesinin hedeflendiği belirtildi. Yıllık 17,7 milyar TL ekonomik tasarruf ve 47 bin ton karbon salımının önlenmesi de beklenen kazanımlar arasında gösterildi.

PROJEYE ÇİFTE ÖDÜL GELDİ

Antalya-Alanya Otoyolu Projesi, son dönemde iki ayrı ödülle öne çıktı. Proje şirketinin duyurusuna göre yatırım, 10. İstanbul PPP Haftası kapsamında “Yılın PPP Projesi” ödülüne layık görüldü. Aynı projeye ayrıca IJGlobal Awards 2025 kapsamında “Yılın Ulaşım Finansmanı Anlaşması” ödülü verildi.

Bu ödüller, projedeki mühendislik kadar finansman modelinin de dikkat çektiğini gösteriyor. Özellikle kamu-özel iş birliği modeliyle yürüyen büyük altyapı projelerinde, sadece inşaat değil; finansal sürdürülebilirlik, paydaş yönetimi ve yatırım yapısının gücü de değerlendiriliyor.

ALANYA İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Alanya için bu proje sadece Antalya bağlantısını hızlandıracak bir yatırım olarak görülmüyor. Turizm, lojistik, tarım taşımacılığı ve kent içi trafik açısından uzun vadeli etkiler oluşturması bekleniyor. İlçede özellikle yaz aylarında D-400 üzerindeki yoğunluk sık sık tartışma konusu olurken, yeni otoyolun bu baskıyı bir ölçüde azaltabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan projenin Serik-Alanya batı girişi ile sınırlı kalması yönündeki eleştiriler de tamamen bitmiş değil. İlk etap tamamlandığında rahatlama bekleniyor ama hattın etkisinin sahada ne kadar hissedileceği, bağlantı noktalarının kullanımına ve sonraki etapların ilerleyişine bağlı olacak.

AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı da önümüzdeki hafta şantiyede inceleme yapacağını açıkladı. Tavlı, projenin tamamlanmasıyla şehir içi ulaşımın rahatlayacağını, turizm, ticaret ve lojistik açısından bölgenin elinin güçleneceğini söyledi.

PROJENİN SAYISAL ÖZETİ

Başlangıç tarihi: 25 Temmuz 2025

Toplam uzunluk: 122 kilometre

Ana yol: 84 kilometre

Bağlantı yolu: 38 kilometre

Kavşak: 7

Tünel: 5

Viyadük: 16

Altgeçit: 43

Otoyol hizmet tesisi: 4

Hedef tamamlanma: 2028

Proje büyük, beklenti de büyük. Ama Alanya’da insanlar en çok şuna bakacak: Bu yol gerçekten trafiği rahatlatacak mı, günlük hayatı kolaylaştıracak mı? Ödül önemli. Sahadaki sonuç daha önemli.