Türkiye sermaye piyasalarında yankı uyandıran yeni bir hamle için geri sayım başladı. Ağaoğlu Grubu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Ağaoğlu GYO, borsaya devasa bir büyüklükle adım atmaya hazırlanıyor. Özellikle yerel ekonomiyi yakından takip eden Alanya'daki bireysel yatırımcıların da radarına giren bu kritik gelişme ile şirketin halka açıklık oranında büyük bir artış yaşanacak.

DEV SATIŞIN TARİHLERİ VE FİYATI AÇIKLANDI

Şirket cephesinden yapılan resmi bildiriye göre, sermaye piyasalarının merakla beklediği talep toplama işlemleri 1, 2 ve 3 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Borsayı hareketlendirecek bu büyük operasyon kapsamında tam 176 milyon adet pay yatırımcıların ilgisine sunulacak. Masadaki hisselerin satış fiyatı ise 21,10 TL olarak netleşti.

EŞİT DAĞITIM SİSTEMİYLE 3,7 MİLYARLIK ARZ

Toplamda yaklaşık 3,7 milyar TL seviyesinde devasa bir büyüklüğe ulaşması hedeflenen bu halka arz süreci, piyasalardaki yatırım stratejilerini doğrudan etkileyecek potansiyel taşıyor. Sürecin en dikkat çekici detaylarından biri ise satışın dağıtım yöntemi oldu. Yapılan açıklamaya göre halka arzda eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Böylece, Alanya'daki küçük yatırımcılardan Türkiye çapındaki büyük kurumsal şirketlere kadar piyasadaki tüm aktörler bu devasa pastadan eşit şartlarda pay alma şansına sahip olacak.