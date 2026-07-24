AK PARTİ

​AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı’nın liderliğinde hem parti içi dinamikleri diri tutmak hem de kentin sivil ve resmî kurumlarıyla güçlü bir diyalog kurmak amacıyla son derece yoğun bir hafta geçirdi. Teşkilatın bu haftaki en dikkat çekici çıkışlarından biri, Alanya’nın ortak değeri olan Alanyaspor’a yönelik hak temelli yaklaşım oldu.

​ALANYASPOR İÇİN ADİL HİZMET ÇAĞRISI

​Hafta sonu gerçekleştirilen bir işyeri açılış töreninde konuşan İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Antalyaspor’a sunduğu destekleri değerli bulduklarını ifade etti. Ancak Antalya’nın yalnızca Antalyaspor’dan ibaret olmadığının altını çizdi. Tavlı, Süper Lig’de Alanya’yı ve bölgeyi başarıyla temsil eden Alanyaspor’un da kentin ortak değeri olduğunu vurgulayarak: " Alanyaspor da bu şehrin ortak değeridir ve aynı desteği hak etmektedir” açıklamasında bulundu.

​KURUMSAL ZİYARETLER VE MUHTAR BULUŞMALARI

​Teşkilat çalışmalarını aralıksız sürdüren Başkan Tavlı, Alanya’daki yeni atanan yargı mensuplarına tebrik ziyaretlerinde bulundu. Bu kapsamda; Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Abdullah Sert, Alanya Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanlığı görevine atanan Sadık Çimen makamlarında ziyaret edilerek yeni görevlerinde başarı dilekleri iletildi.

​Saha ve muhtarlık buluşmaları kapsamında ise Değirmendere Mahalle Muhtarı Kasım Günay ile Mahmutseydi Mahalle Muhtarı Resul Bülbül ilçe teşkilatında ağırlandı. Mahallelerin çözüm bekleyen sorunları ve talepleri masaya yatırıldı. Ayrıca Yeşilay Alanya İlçe Temsilcisi Ahmet Eşref Sarı, Kadın Komisyonu Başkanı Burcu Erdoğan ve yönetimi, Eğitim Komisyonu Başkanı Gamze Ünver ile Etkinlik Komisyonu Başkanı Müşerref Kolcu da parti binasında misafir edilerek komisyon çalışmaları değerlendirildi.

​TEŞKİLAT İÇİ TOPLANTILAR VE ODA ZİYARETLERİ

​AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı, haftalık olağan yürütme ve yönetim kurulu toplantılarını İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı başkanlığında ve ilçe koordinatörü Yakup Yazıcı’nın katılımıyla gerçekleştirdi. Antalya İl Başkanı Ali Çetin’in Alanya ziyaretleri kapsamında ise yoğun bir temas trafiği yaşandı. İl Başkanı Ali Çetin, İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı ve ilçe koordinatörleri; Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nı (ALTSO), Alanya Otelciler, Pansiyoncular, Lokantacılar, Kafeteryacılar ve Turistik Eşya Satıcıları Odası’nı, Alanya Ziraat Odası’nı ziyaret ederek sektör temsilcilerinin sorunlarını, turizm sezonunun gidişatını masaya yatırdı.

​Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AK Parti İlçe Başkanlığında ağırlandı. Ziyaret sırasında Kıbrıs davası ve bölge politikaları üzerine istişarelerde bulunuldu. Önceki dönem Alanya Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu ile önceki dönem Demirtaş Belediye Başkanı Mustafa Karagöz de iş yerlerinde ziyaret edilerek vefa örnekleri sergilendi. Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı programına katılım sağlayan AK Parti heyeti, basının önemine vurgu yaptı. Gelenekselleşen nöbetçi başkan uygulamasıyla da hafta boyunca vatandaşların birebir talepleri dinlenerek çözüm üretildi.

​ CHP

İlçe Örgütü, son dönemde genel merkez nezdinde yaşanan tartışmalar, "mutlak butlan" kararları ve çeşitli illerdeki görevden almaların gölgesinde oldukça sancılı bir hafta geçirdi.

​GENEL MERKEZ TARTIŞMALARI VE İSTİFA SÜRECİ

​Seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel’in grup toplantısındaki çıkışları ve yeni siyasi yapılanma sinyalleri Alanya Örgütü’nde de yakından takip edildi. İlçe Başkanı Bülent Kandemir, haftalardır sürdürdüğü "Özgür Özel neredeyse biz oradayız" duruşunu bu hafta en üst perdeden yineledi.

​Alanya İlçe Örgütü’nün görevden alınacağı yönündeki kulis bilgileri ve Antalya İl Örgütü’nün Alanya’da yeni bir yönetim oluşturmak için bazı isimlerle yaptığı ancak olumsuz yanıt aldığı görüşmeler haftaya damga vurdu. Uzun yıllardan sonra Alanya Belediyesini CHP’ye kazandıran Bülent Kandemir yönetimi, perşembe günü partinin emektarlarından Hasan Yalçın’ın vefatıyla derin bir üzüntü yaşadı. Aynı gün Belediye Başkanı Özçelik’in CHP’de kalacağını açıklaması kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, hemen ardından İlçe Başkanı Bülent Kandemir imzasıyla dikkat çeken bir basın açıklaması paylaşıldı.

​YOLLARIN AYRILMASI VE YENİ UFUKLAR

​Alınan karar doğrultusunda; İlçe Başkanı Bülent Kandemir, ilçe yönetimi, kadın kolları, gençlik kolları ve mahalle başkanları CHP ile yolları ayırdıklarını duyurdu. Başkan Kandemir ve yönetimi, bu yoğun ve duygusal atmosfer içerisinde Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği Basın Bayramı programına katılarak basın mensuplarıyla bir araya geldi. Eski CHP Alanya kadrolarının, Özgür Özel tarafından duyurulacak yeni yapıda tüm organlarıyla birlikte aktif görev alması beklenirken, Alanya siyasetinde sol/sosyal demokrat kanadın geleceği açısından bu hafta tarihi bir kırılma noktası olarak kayıtlara geçti.

​ MHP

​Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan’ın liderliğinde hem kurumsal ilişkilerini güçlendirdi hem de kente değer katan dev bir organizasyona imza attı.

​PROTOKOL VE SİVİL TOPLUM BULUŞMALARI

​Hafta boyunca yoğun bir mesai harcayan MHP lideri Mustafa Türkdoğan ve yönetimi, Alanya protokolüne ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik çok sayıda ziyaret gerçekleştirdi: Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk makamında ziyaret edildi. Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert ziyaret edilerek yeni görevinde başarı dilekleri iletildi. ALKÜ Tıp Fakültesi Ortopedi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arslan ve ekibi teşkilatı ziyaret etti. Alanya Hataylılar Derneği Başkanı Ayhan Doğru ve yönetimi hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Çarşı Mahalle Muhtarı Kadri Kasapoğlu, Değirmendere Mahalle Muhtarı Kasım Günay ve İncekum Mahalle Muhtarı Ahmet Ali Doğan teşkilatı ziyaret ederek muhtarlık çalışmaları üzerine fikir alışverişinde bulundu. Geçmiş Dönem Alanya Ülkü Ocakları Başkanı ve ALKÜ Eğitim Fakültesi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yavuz Uysal, Sağlık Kültür Daire Başkanı Volkan Avcu, iş insanları Ali Osman Eker ve Mustafa Zeybek, önceki dönem MYK Üyesi Öğretim Görevlisi Akif Çapraz hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu. Ayrıca MHP Gazipaşa İlçe Başkanı Murat Özgen, geçmiş dönem MYK Üyesi Mustafa Aksoy ile, Gazipaşa’nın emektarlarından Ali Çelik’in kızı Merve ile Patnos Cumhuriyet Başsavcısı Kutlug Kaan Bilge’nin düğün merasimine katılarak ailenin mutluluğuna ortak olundu.

​KKTC 5. CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR ALANYA’DA

​MHP Alanya İlçe Teşkilatı’nın haftaya damga vuran en büyük organizasyonu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 5. Cumhurbaşkanı ve 13. Başbakanı Ersin Tatar’ın Alanya ziyareti oldu.

​Ersin Tatar; MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Öz ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk’ü makamında ziyaret etti. Ardından MHP Alanya İlçe Başkanlığı’nı ziyaret eden Tatar, parti teşkilatıyla bir araya geldi. Ziyaretin en görkemli ayağı ise perşembe günü ALTSO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen “Kıbrıs Türkü’nün Millî Mücadelesi” konulu konferans oldu. Alanya halkının yoğun ilgi gösterdiği konferans, milliyetçi camiada ve kent genelinde büyük yankı uyandırdı.

​İYİ PARTİ

​İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Hilmi Er’in yönetiminde bir yandan yerel sorunlara eğilirken diğer yandan genel merkezin politikalarını ve açıklamalarını Alanya kamuoyuna taşımaya devam etti.

​"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİNE SERT TEPKİ

​Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun grup toplantıları başta olmak üzere yaptığı tüm çıkışları ve demeçleri Alanya’da yankı buldu. Başkan Hilmi Er, genel merkezin iktidara yönelik eleştirilerini şu sözlerle destekledi: "Türk Milletinin kendinden ayrı bir devleti yoktur. Ona karşı işlenmiş suçları affedebilecek bir iktidar da yoktur!" İYİ Parti teşkilatı, bu süreçteki tavizsiz duruşlarını her platformda dile getirerek milliyetçi-demokrat çizgideki hassasiyetlerini yineledi.

​PLASTİK ATIKLAR VE AKDENİZ'İN KİRLENMESİ TBMM GÜNDEMİNDE

​Haftanın İYİ Parti kanadındaki en somut ve Alanya'yı doğrudan ilgilendiren gelişmesi, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz’ın bölgedeki plastik atık sorununa gösterdiği duyarlılık oldu. Alanya ve Antalya genelinde artan çevre kirliliğine sessiz kalmayan Uğur Poyraz, konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Tarım ve Orman Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ile Ticaret Bakanı’na ayrı ayrı soru önergesi veren Poyraz, Akdeniz’in korunması adına hükümetten acil adımlar atılmasını talep etti. Uğur Poyraz’ın Alanya’nın ekolojisine ve turizmine verdiği bu hassas destek, ilçe halkı ve turizmciler tarafından takdirle karşılandı. İlçe Başkanı Hilmi Er ise parti içinde çok sayıda vatandaşı ağırlayarak saha ziyaretleriyle haftayı tamamladı.

SAADET PARTİSİ

​Saadet Partisi Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca’nın yönetiminde iç politika, dış politika, ekonomi ve yerel meseleleri kapsamlı bir şekilde mercek altına aldı.

​EKONOMİK KRİZ VE "ARI" VERGİSİ İRONİSİ

​Başkan Hüseyin Sarıca; hayat pahalılığı, yüksek enflasyon, adalet sistemindeki aksaklıklar ve kalkınma politikaları üzerinden iktidara sert eleştiriler yöneltti. İktidarın ekonomik darboğazda çareyi yanlış yerlerde aradığını belirten Sarıca, şu ironik tespitle dikkat çekti: "İktidar çaresiz kalınca tekeden süt çıkartır hale geldi. Arılar ormanda konakladığı için kovan başına yüz lira para alınacak." Ayrıca Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi sonrasında Karabük’te Saadet Partisi il binasına asılan "NATO’ya Hayır" pankartı nedeniyle kesilen 3 bin 705 liralık idari para cezasına tepki gösteren Sarıca, iktidarın dış politika tercihlerini eleştirdi.

​TBMM'DE DENİZ KİRLİLİĞİ VE PARTİNİN 25. YIL KUTLAMASI

​Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç’ın, TBMM kürsüsünden Antalya ve Alanya’nın en büyük çevre sorunlarından biri olan deniz kirliliğini gündeme taşıması Alanya teşkilatında memnuniyetle karşılandı. Hakkı üstün tutan, adaleti önceleyen ve insanı merkeze alan bir siyaset anlayışıyla yürüdüklerini belirten Başkan Sarıca, Saadet Partisi’nin kuruluşunun 25. yıl dönümünü kutladı. Basın yoluyla partinin görüşlerini kamuoyuna aktaran Sarıca, yoğun bir çalışma haftasını geride bıraktı.

​ YENİZEN REFAH PARTİSİ

​Yeniden Refah Partisi Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Burhan Dündar’ın başkanlığında haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirerek Alanya ve bölge gündemini değerlendirdi.

​AKSEKİ YANGINI VE ÇEVRE TEDBİRLERİ

​Toplantıda, komşu ilçe Akseki’de meydana gelen orman yangını ele alındı. Ormanların korunmasına yönelik denetimlerin ve önleyici tedbirlerin en üst seviyeye çıkarılması gerektiği vurgulandı. Küresel iklim krizinin etkilerinin arttığı bu dönemde yerel ve merkezi idarenin ortaklaşa daha sıkı ekolojik tedbirler alması gerektiği ifade edildi.

​PAYALLAR DEVLET HASTANESİ İÇİN ACİL ÇAĞRI

​Alanya’nın batı bölgesinin yıllardır beklediği sağlık yatırımı olan Payallar Devlet Hastanesi inşaatındaki son durumu değerlendiren Başkan Burhan Dündar, projenin daha fazla gecikmeden tamamlanması gerektiğini belirtti. Dündar, bölge halkının sağlık hizmetine erişimde yaşadığı mağduriyetin son bulması için yetkililere çağrıda bulundu. Ulaşım, tarım, turizm ve yerel esnafın yaşadığı ekonomik sıkıntıları raporlayan Burhan Dündar, 24 Temmuz Basın Bayramı vesilesiyle de kutlama mesajı yayımlayarak yerel basın emekçilerinin gününü kutladı.

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ANAHTAR PARTİ

​Anahtar Parti Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Abdullah Akkuş’un liderliğinde hem sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettirdi hem de Alanya’nın kronikleşen sağlık sorunlarını sert bir dille eleştirdi.

​SOKAK HAYVANLARINA MAMA DAĞITIMI VE SOSYAL FAALİYETLER

​Başkan Akkuş, İlçe Kadın Kolları tarafından sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirilen mama dağıtımı etkinliğine bizzat katılarak anlamlı bir farkındalığa imza attı. Sokak canlılarının yaşam haklarına dikkat çeken parti yönetimi, bu tür sosyal projelerin devam edeceğini belirtti.

​Kültürel ve sosyal etkinlikleri de ihmal etmeyen Akkuş ve ekibi; Demirtaş Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen Çalış ve Yıldız ailelerinin evlatları İlknur ile Abdullah’ın düğün merasimine katıldı.

​Dernek Başkanı Özay Arslan ve Ali Efendi Muhtarı Rüştü Vural’ın daveti üzerine, 14. Gevne Ali Efendi Yayla Şenlikleri'ne katılım sağlandı. Gündoğmuş Bedan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Harmancık Şenliği programında Anahtar Parti başarıyla temsil edildi.

​ALANYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ELEŞTİRİSİ

​Haftanın en sert siyasi çıkışlarından birini sağlık alanında yapan Abdullah Akkuş, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi hakkında gelen yoğun şikayetleri kamuoyuyla paylaştı. Sağlık hizmetlerinin lütuf değil, en temel insan hakkı olduğunun altını çizen Akkuş şu ifadeleri kullandı:

​"Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi hakkında gelen yoğun şikâyetleri dikkatle takip ediyoruz. Sağlık hizmeti, vatandaşın en temel hakkıdır. Bu hak; plansızlık, personel yetersizliği ve yönetim eksiklikleri nedeniyle sekteye uğratılamaz." Bu açıklama, hastane randevu kuyruklarından ve doktor eksikliğinden şikayetçi olan Alanya halkının büyük desteğini gördü.

ZAFER PARTİSİ

​Zafer Partisi Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Fikret Türkoğlu ve yönetimi öncülüğünde hem vefa dolu anmalara imza attı hem de sosyal projelerle Alanya gündemine yön verdi.

​MERHUM BAŞKAN ALPER ARIKAN UNUTULMADI

​Haftanın en duygusal anları Zafer Partisi cephesinde yaşandı. İlçe Başkanı Fikret Türkoğlu, partinin merhum Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan’ın doğum günü vesilesiyle duygusal bir mesaj yayımladı. Türkoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bugün, Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanımız, kıymetli dava arkadaşımız ve kardeşimiz merhum Alper Arıkan’ın doğum günü... Aramızdan ayrılmış olsa da vatan sevgisi, Türk milliyetçiliğine olan bağlılığı, inandığı değerler uğruna verdiği mücadele ve geride bıraktığı güzel hatıratlar gönüllerimizde yaşamaya devam edecektir. Mekânın cennet, makamın âli, ruhun şad olsun Başkanım. Unutmadık, unutmayacağız..."

​ALANYA ENGELSİZ PLATFORMU İLE İSTİŞARE

​Sosyal ve toplumsal dayanışmaya ağırlık veren Zafer Partisi, Alanya Engelsiz Platformu temsilcilerini ilçe binasında ağırladı. Ziyarette Özgün Erdener, Ruki Kısır, Mehmet Kaba, Ali Özdemir ve Baykal Görgülü konuk edildi. Görüşmede, engelli bireylerin ekonomik ve sosyal hayatta yaşadıkları zorluklar ele alındı. Engelli bireylerin kendi emekleriyle üretime katılabileceği, gelir elde edeceği ve ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirebilecekleri bir Üretim Kooperatifi kurulması fikri üzerine verimli bir istişare gerçekleştirildi. Başkan Türkoğlu ayrıca Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, yerel basının desteklenmesi çağrısında bulunurken haftayı yoğun bir tempoda tamamladı.