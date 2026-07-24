Adıyaman'ın Besni ilçesinde yalnız yaşayan bir kişinin evinde ölü bulunması mahallede üzüntü yarattı. Bir süredir kendisinden haber alınamayan D.G.'nin yakınlarının durumu yetkililere bildirmesi üzerine ekipler adrese sevk edildi.

Olay, Besni ilçesine bağlı Cirit Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan D.G.'den uzun süre haber alamayan yakınları, hayatından endişe ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Evin kapısının içeriden kilitli olması nedeniyle itfaiye ekipleri, polis gözetiminde kapıyı açarak içeri girdi. Eve giren ekipler, D.G.'yi hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde talihsiz adamın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerinde Cumhuriyet Savcısı ve polis ekipleri tarafından detaylı inceleme yapıldı. İlk değerlendirmelerin ardından D.G.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın şüpheli bir yönünün bulunup bulunmadığını araştırırken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.