Mersin'de yaşanan acı olay, yaz mevsiminde denizdeki akıntı tehlikesini bir kez daha gözler önüne serdi. Ailesiyle birlikte serinlemek için sahile giden 7 yaşındaki Eser Kılıç, denize girdikten kısa bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Olay, akşam saatlerinde Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte sahilde vakit geçiren Eser Kılıç, denize girdikten bir süre sonra kuvvetli akıntıya kapıldı. Küçük çocuğun suda kaybolduğunu fark eden ailesi ve çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, arama-kurtarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekiplerinin denizde yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda Eser Kılıç sudan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen Eser Kılıç kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Acı haber, hastanede bekleyen ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Küçük çocuğun cenazesinin, yapılacak işlemlerin ardından ailesine teslim edilmesi bekleniyor.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, olayın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Yetkililer ise özellikle yaz aylarında denize giren vatandaşları, güçlü akıntıların görüldüğü bölgelerde dikkatli olmaları ve uyarı levhalarını dikkate almaları konusunda bir kez daha uyardı.