​AK PARTİ

Alanya siyasetinde AK Parti, bu haftayı hem üretim odaklı saha çalışmalarıyla hem de yerel yönetime yönelik güçlü muhalefetiyle geride bıraktı. İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı liderliğindeki teşkilat, Antalya-Alanya hattında yoğun bir mesai harcadı.

​TARIMSAL ÜRETİM VE MUHTARLARLA İSTİŞARE

​Haftanın en önemli gündemi tarımsal kalkınmaydı. Alara’dan Kestel’e kadar birçok mahalle muhtarı, Ziraat Odası ve Sulama Birliği başkanlarının katılımıyla geniş kapsamlı bir toplantı yapıldı. Üreticinin su sorunu ve girdi maliyetleri masaya yatırılarak çözüm yolları arandı.

​BELEDİYE MECLİSİNDE SERT MUHALEFET

​Nisan ayı meclis toplantısında AK Parti grubu, denetleyici rolünü ön plana çıkardı. Grup Sözcüsü Alaaddin Işık, CHP’li belediye yönetiminin faaliyetlerine ve bütçe yönetimine yönelik sert eleştirileriyle haftaya damga vurdu.

​STRATEJİK TEMASLAR VE TEŞKİLAT TRAFİĞİ

​Başkan Tavlı, Antalya’da düzenlenen "Akdeniz Bölgesi Strateji Toplantısı”na katılarak seçim sonrası yeni yol haritasını güncelledi.

​Teşkilat binasında Memur-Sen heyeti, mahalle muhtarları ve Roman vatandaşlar ağırlanırken; "Nöbetçi Başkan" uygulamasıyla vatandaşın talepleri doğrudan dinlendi.

​SOSYAL SORUMLULUK VE POLİS HAFTASI

​Siyasetin yanı sıra sosyal hayatta da aktif olan teşkilat; DMD hastası Taha Miraç’ın kermesine destek verdi, cemiyet hayatındaki düğün merasimlerine katıldı ve Polis Haftası kutlamalarında emniyet teşkilatını yalnız bırakmadı.

​AK Parti Alanya, bu haftayı üreticinin sorunlarını merkeze alan, mecliste güçlü muhalefet sergileyen ve teşkilat disiplinini koruyan dinamik bir tempoda tamamladı.

CHP

Alanya siyasetinde CHP cephesi, bu haftayı hem sosyal dayanışma projelerindeki aktifliği hem de yerel yönetimdeki "şeffaf hesap verme" süreciyle oldukça hareketli geçirdi. İlçe Başkanı Bülent Kandemir ve belediye yönetimi hem sahada hem de mecliste yoğun bir mesai harcadı.

​SOSYAL DAYANAMIŞMA VE TAHA MİRAÇ SEFERBERLİĞİ

​Hafta sonu Alanya'nın gündeminde DMD hastası Taha Miraç vardı. CHP örgütü, kermes alanında tam kadro yer alarak büyük bir dayanışma örneği sergiledi.

​Üst Düzey Destek: İlçe Başkanı Bülent Kandemir ve Antalya Milletvekili Aykut Kaya, standı bir an olsun yalnız bırakmayarak tedavi sürecine destek verdi.

​Farkındalık: Başkan Kandemir, bu hassasiyeti SMA hastası Esila Deniz için de sürdürerek Alanya halkına yardım çağrısında bulundu.

​ALTYAPI ELEŞTİRİLERİNE SERT YANIT

​Atatürk Caddesi’nde devam eden altyapı çalışmalarına yönelik eleştirilere İlçe Sekreteri Av. Mehmet Can Karagöz yanıt verdi. Karagöz, projenin "yıllara dayalı bir ihmali ortadan kaldırmak" için başlatıldığını vurgulayarak, kalıcı çözüm için halktan sabır istedi.

​MECLİSTE ŞEFFAFLIK VE HESAP VERİLEBİLİRLİK

​Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısı, CHP’li Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ile muhalefet arasında "borç ve hizmet" düellosuna sahne oldu.

​Başkan Özçelik, muhalefetin sert eleştirilerine tek tek yanıt vererek belediyenin mali tablosunu ve hizmet planlamasını şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaştı.

​İlçe Başkanı Bülent Kandemir ve partililer, meclis oturumunu salondan takip ederek yönetim anlayışlarına destek verdiler.

​POLİS HAFTASI VE RESMİ TEMASLAR

​Hafta boyunca teşkilatta yoğun bir ziyaretçi trafiği yöneten CHP heyeti, Polis Günü münasebetiyle düzenlenen resmî törenlere de katılarak emniyet teşkilatına olan desteğini yineledi. CHP Alanya, bu haftayı mecliste muhalefetin "borç" eleştirilerine karşı yönetim vizyonunu savunarak, sahada ise insani yardım ve altyapı çalışmalarının arkasında durarak tamamladı.

MHP

Alanya siyasetinde MHP teşkilatı, bu haftayı hem akademik ve kurumsal ziyaretlerle hem de belediye meclisindeki aktif denetleme rolüyle oldukça verimli geçirdi. İlçe Başkanı Mustafa Sünbül liderliğindeki heyet, sahanın her alanında varlık gösterdi.

​​AKADEMİK DÜNYA İLE GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ

​MHP yönetimi, haftanın en dikkat çeken hamlesini eğitim alanında gerçekleştirdi. Antalya İl Başkan Vekili Ayhan Sezgin ve İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’ı ziyaret ederek üniversite ve şehir entegrasyonu üzerine stratejik görüşmelerde bulundu.

​MECLİSTE MUHALEFETİN GÜÇLÜ SESİ

​Nisan ayı belediye meclis toplantısında MHP grubu, belediye yönetiminin faaliyet raporlarına yönelik eleştirel tutumuyla öne çıktı. Grup Sözcüsü Kayhan Balta, denetleyici muhalefet anlayışı doğrultusunda yaptığı çıkışlarla meclis gündemini belirleyen isimlerden biri oldu.

​TEŞKİLATTA KATILIM VE DAYANIŞMA

​Haftanın en önemli gelişmesi, Meryem Aras’ın "Güçlü bir MHP" vurgusuyla partiye üye olması oldu. Teşkilat üyeleri; Yılmaz, Göker, Bozkurt ve Köse ailelerinin düğün törenlerine katılarak çiftlere Kur’an-ı Kerim, Türk Bayrağı ve Nasihatname takdim etti.

​Başkan Sünbül ve ekibi, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü törenlerine katılarak emniyet güçlerine olan desteğini protokolde ve sahada gösterdi.

​MHP Alanya, bu haftayı meclis kürsüsünde "etkin denetim", akademik camiada "istişare" ve halkın içinde ise "milli manevi değerlerle bütünleşme" odağında dolu dolu tamamladı.

İYİ Parti

Alanya siyasetinde İYİ Parti teşkilatı, bu haftayı hem Antalya genelindeki stratejik planlama toplantılarıyla hem de yerel sahadaki aktif temaslarıyla geride bıraktı. İlçe Başkanı Hilmi Er liderliğindeki ekip, partinin kurumsal gücünü ön plana çıkardı.

​ANTALYA’DA STRATEJİK ZİRVE

​İlçe Başkanı Hilmi Er, Kadın ve Aileden Sorumlu Başkan Yardımcısı Emine Soykan ile birlikte Antalya İl Başkanlığı’nda düzenlenen genişletilmiş ilçe başkanları toplantısına katıldı. İl Başkanı Ali Adnan Kaya başkanlığındaki toplantıda, İYİ Parti’nin bölge genelindeki yeni dönem yol haritası ve siyasi stratejileri kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.

​POLİS TEŞKİLATI’NA TAM DESTEK

​Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde İYİ Parti heyeti tam kadro yer aldı. Resmî törenlere katılan Başkan Er ve ekibi, güvenliğin teminatı olan emniyet mensuplarına olan minnet ve desteğini bizzat iletti.

​İYİ Parti Alanya, bu haftayı il genelindeki koordinasyon çalışmalarına ağırlık vererek ve sahada vatandaşla olan bağlarını güçlendirerek, disiplinli bir çalışma temposuyla tamamladı.

Saadet Partisi

Alanya siyasetinde Saadet Partisi, bu haftayı hem yerel ve ulusal gündeme dair yaptığı sert çıkışlarla hem de teşkilat içindeki büyük yenilenme heyecanıyla geçirdi. İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca, haftayı "kritik kongre süreci" olarak adlandırdı.

​BASINLA BULUŞMA VE GÜNDEM ANALİZİ

​İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca, cuma günü MGV Cafe’de basın mensuplarıyla düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

​8. OLAĞAN KONGRE İÇİN GERİ SAYIM

​Hafta boyunca tüm mesaisini teşkilat çalışmalarına ayıran Sarıca ve ekibi, yarın gerçekleştirilecek büyük kongreye kilitlendi.

​Kongre Bilgileri: Saadet Partisi Alanya İlçe Teşkilatı 8. Olağan Kongresi, yarın saat 10.00’da ALTSO Konferans Salonu'nda yapılacak. Kongre hazırlıklarını tamamlayan teşkilat, bu büyük buluşma ile yeni dönem için hem yönetimini güçlendirmeyi hem de Alanya siyasetinde vites artırmayı hedefliyor. Saadet Partisi Alanya, haftayı "basınla istişare ve kongre hazırlığı" ekseninde kapatırken; tüm gözler yarın ALTSO'da yapılacak olan güven tazeleme oturumuna çevrildi.

Anahtar Parti

Alanya siyasetinde Anahtar Parti (A-Parti), bu haftayı hem teşkilat içindeki hüzünlü bir veda hem de yaklaşan büyük Antalya buluşmasının heyecanıyla geçirdi. İlçe Başkanı Abdullah Akkuş, teşkilatlanma çalışmalarını sahaya yaymaya devam etti.

​​TEŞKİLATTA TAZİYE VE ÜST DÜZEY ZİYARET

​Hafta, İlçe Başkan Yardımcısı Ali Tepe’nin babasının vefat haberiyle buruk başladı. Taziye sürecinin yanı sıra Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Dr. Ali Çelik, Alanya ilçe binasını ziyaret ederek Başkan Akkuş ve yönetimiyle stratejik bir istişare toplantısı gerçekleştirdi.

​SAHA HAKİMİYETİ VE YENİ ATAMALAR

​Teşkilatlanma çalışmalarına hız veren A-Parti’de, Tırılar Mahalle Başkanlığı görevine Osman Yalçın getirildi. Oba bölgesinde düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvasına katılan teşkilat, sporun birleştirici gücüyle vatandaşlarla bir araya geldi.

​BÜYÜK ANTALYA MİTİNGİNE DAVET

​Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu’nun katılımıyla gerçekleşecek olan büyük Antalya mitingi oldu. Tüm enerjisini bu organizasyona yoğunlaştıran Başkan Akkuş, Alanya halkını güçlü bir gelecek için meydanlara çağırdı.

​Miting Detayı: 12 Nisan Pazar günü saat 13:00’da Antalya Kepez Turgut Özal Spor Salonu’nda yapılacak dev buluşma için hazırlıklar tamamlandı.

​Anahtar Parti Alanya, bu haftayı hem mahalle bazlı büyüme stratejisiyle hem de hafta sonu gerçekleşecek olan büyük Antalya mitinginin heyecanıyla, yüksek tempoda tamamladı.

Özetle: Alanya siyasetinde bu hafta partiler; AK Parti ile tarımsal kalkınma ve meclis denetimine, CHP ile sosyal dayanışma ve altyapı savunmasına, MHP ile akademik iş birliği ve sert muhalefete, İYİ Parti ile kurumsal stratejiye, Saadet Partisi ile kongre heyecanına ve Anahtar Parti ile büyük miting hazırlıklarına odaklandı.

​Şehrin kronik sorunları ve meclis kürsüsündeki karşılıklı eleştiriler nedeniyle siyasi arenadaki sert siyaset, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde yerini sıcak ve samimi bir havaya bıraktı. Tüm siyasi parti temsilcilerinin emniyet güçlerine destek için bir araya gelmesi haftanın en anlamlı karesi oldu.