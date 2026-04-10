Alanya'da nisan ayının gelmesiyle birlikte turizm sezonu kendini hissettirmeye başladı. Hava sıcaklıklarının artmasını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti. Alanya’nın dünyaca ünlü Kleopatra Plajı’nda yoğunluk dikkat çekerken, bazı turistler denize girerdi, bazıları ise güneşlenmeyi tercih etti. Sahil bandında yürüyüş yapan ziyaretçiler de güzel havanın tadını çıkardı. Plajda renkli görüntüler ortaya çıktı. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının daha da artmasıyla birlikte Alanya'da turist sayısının artması bekleniyor. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi