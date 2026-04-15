Şanlıurfa Siverek’teki okul saldırısının ardından bazı eğitim sendikalarının iş bırakma kararı alması, Alanya’daki veli ve öğrencileri de harekete geçirdi. Ancak 15 Nisan 2026 itibarıyla Alanya için açıklanmış resmi bir tatil kararı bulunmuyor.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir okulda yaşanan silahlı saldırının ardından eğitim camiasında tepkiler büyüdü. Türkiye genelinde bazı eğitim sendikaları 15 Nisan Çarşamba günü için, bazıları ise 15-16 Nisan tarihlerini kapsayacak şekilde iş bırakma kararı aldı. Bu gelişme sonrası Alanya'da okullar kaç gün tatil, Alanya'da 15 Nisan'da okul var mı ve öğretmenler derse girecek mi soruları sabah saatlerinden itibaren en çok konuşulan başlıklar arasına girdi.

ALANYA’DA RESMİ TATİL KARARI YOK

Şu ana kadar Antalya Valiliği, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ya da Alanya’daki resmi eğitim makamları tarafından “okullar tatil edildi” yönünde yayımlanmış bir duyuru bulunmuyor. Yani 15 Nisan 2026 Çarşamba günü için Alanya genelinde ilan edilmiş resmi bir okul tatili yok. Ancak sendika üyesi öğretmenlerin iş bırakma eylemine katılması halinde bazı okullarda ders işleyişinde aksamalar yaşanabileceği değerlendiriliyor.

Bu da pratikte şu anlama geliyor: Okullar resmen açık görünüyor, ama her okulda katılım oranı aynı olmayabileceği için sınıf bazlı ya da okul bazlı değişen bir tablo ortaya çıkabilir. Velilerin okul yönetimlerinden ve sınıf öğretmenlerinden gelecek bilgilendirmeleri takip etmesi önem taşıyor.

HANGİ SENDİKALAR KAÇ GÜN İŞ BIRAKIYOR?

Kamuoyuna yansıyan sendika açıklamalarına göre eylem takvimi ortak değil. Bazı sendikalar 1 günlük iş bırakma kararı alırken, bazıları eylemi 2 güne çıkardı.

Buna göre Eğitim-Bir-Sen’in 15 Nisan için 1 günlük iş bırakma kararı aldığı, Eğitim-İş’in ise 15 ve 16 Nisan tarihlerinde 2 gün iş bırakacağını duyurduğu görüldü. Eğitim Gücü Sen ve Hürriyetçi Eğitim Sen de 15-16 Nisan tarihleri için 2 günlük iş bırakma açıklaması yaptı. Bazı haberlerde farklı sendikalar için de 1 günlük eylem çağrılarının yer aldığı görüldü.

ALANYA’DA VELİLER NEYE DİKKAT ETMELİ?

Alanya'da okullar kaç gün tatil sorusunun şu anki net yanıtı şu: Resmi tatil yok. Ancak 15 Nisan’da derslerde aksama ihtimali yüksek, 16 Nisan’da ise iki günlük eylem kararı alan sendikaların üyesi öğretmenlerin bulunduğu okullarda belirsizlik sürebilir.

Bu nedenle velilerin özellikle sabah saatlerinde okul idaresinden, öğretmenlerden ve resmi duyurulardan gelen mesajları kontrol etmesi gerekiyor. Çocuğunu okula göndermeden önce okulun normal akışta mı, nöbet planıyla mı yoksa sınırlı kadroyla mı devam ettiğini öğrenmek gün içinde yaşanabilecek karışıklığı azaltabilir.

Alanya’da bugün için belirleyici olan nokta, resmi tatil ilanı değil; okullardaki öğretmen katılım oranı olacak. Bu yüzden kent genelinde her okulda aynı tablo yaşanmayabilir. Kimi okulda dersler normal akarken, kimi okulda yoklamadan sonra sınıflar erken dağılabilir.