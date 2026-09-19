ALANYA Aktif Gazeteciler Cemiyeti’nin (ALGC) Anadolu, Ankara ve Antalya'dan belirlediği usta gazetecilerden oluşan jüri heyeti tarafından belirlenen Yazılı, Görsel ve İnternet medyası ödülleri sahiplerini buldu. Alanya medyasının gurur gecesinde hem Alanya basınından, hem de ulusal medyadan başarılı gazeteciler, Seastar Butik Otel’de gerçekleştirilen törenle ödüllerini aldı.

ALANYA ALGC 2025 ALANYA MEDYA BAŞARI ÖDÜLLERİ TÖRENİ’NDE BULUŞTU

Törene Yeni Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Alanya Kaymakamı

Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Zavlak, Alanya Üniversitesi Rektörü Turan Sağer, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, TÜRKSOY eski genel sekreteri, Kazakistan eski kültür bakanı Düsen Kasainov, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Yeni Parti İlçe Başkanı Bülent Kandemir, İYİ Parti İlçe Başkanı Hilmi Er, TÜRSAB Alanya BTK 2. Başkanı Kerim Yılmaz, ALTİD Başkanı Cem Özcan, MÜSİAD Alanya Başkanı Celil Kara, ALSİAD Başkanı Emrah Cezirioğlu, Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali İhsan Özdemir, Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, ALTSO Başkan Adayı Mustafa Tuna, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, siyasiler ve davetliler katıldı. Toplam 18 kategoride eserlerin incelendiği yarışmanın jüri heyetini ise duayen gazetecilerden Antalya Önceki Dönem Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erdoğan Kahya, Akdeniz Gerçek Gazetesi İmtiyaz Sahibi Songül Başkaya, İhlas Haber Ajansı (İHA) Antalya Bölge Haber Müdürü Suat Metin, Antalya Ses Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet Dökdök ile

ZEOR Medya Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Olgun oluşturdu.

‘BAŞARILI OLAN ALANYA BASININI DAHA DA TEŞVİK ETMEYİ AMAÇLIYORUZ’

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını ALGC Başkanı Ferit Kesen gerçekleştirdi. Konuşmasına ALGC hakkında katılımcılara bilgi vererek başlayan Kessen, “Gazeteci ve basın emekçilerimizden oluşan 80'i aşkın üyemize, günlük ve haftalık gazeteler, internet haber siteleri, internet televizyonları, haber ve kültür-sanat dergilerinden oluşan 25 üye kuruluşumuza hizmet ederken, etkinliklerimizle Alanya’mıza, bölgemize ve ülkemize de faydalı olmaya çalışıyoruz. Bugün burada, zor şartlar altında halkımızın anayasal haber alma hakkına hizmet eden gazeteci arkadaşlarımızın emekleri ve başarılı eserleri ödüllendirilecek. Bu yarışmamızla zaten başarılı olan Alanya basınımızı daha da başarılı olmaya teşvik etmeyi hedefliyoruz. Ödül alan arkadaşlarımızı tebrik ediyor, çok önemli eserler verip, yarışma ruhu gereği, minik puan farklarıyla ödül alamayan değerli arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Bildiğiniz gibi, cemiyetimizin tüzel kişiliği, medya alanında ülkemizin kamu diplomasisi faaliyetlerine destek veren Küresel Gazeteciler Konseyi'ne bağlı. Yazılı medyanın can çekiştiği ve her geçen gün kan kaybettiği şu günlerde, içimizden biri olan onursal başkanımız, Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanımız Sayın Mehmet Ali Dim, Ankara'daki ilgili makamlarda sesimiz olmaya, destek aramaya aralıksız olarak devam ediyor. Alanya basını adına kendisine huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Bugün aramızda bulunan Türk basınının çok önemli isimleri sayın İsmail Küçükkaya, sayın Özgenur Reyhan Güler, değerli jüri üyelerimiz, bölgemizin usta gazetecileri sayın Erdoğan Kahya, sayın Ahmet Dökdök, sayın Songül Başkaya, sayın Suat Metin ve sayın Orhan Olgun'a da teşekkür ediyoruz. Ayrıca Alanya’mızın bu yüz akı tesisini bizlere açan kıymetli turizmci sayın Muharrem Göçmentürk ve Göçmentürk ailesi ile değerli destekçilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Son olarak dün öğleden sonra, acı bir sürprizle karşılaştık. değerli üyemiz, sürekli basın kartı sahibi Fuat Kantarcı abimizi kaybettik. Tüm hazırlıklarını tamamladığımız bu organizasyonumuzu gerçekleştirip gerçekleştirmeme noktasında tereddüte düştük. Bu noktada Fuat abinin genç meslektaşlarının gelişim ve motivasyonuna verdiği özel önemi hatırladık. Eğer sorma şansımız olsaydı, kendisinin "ödül törenini yapın" diyeceğini düşünerek bugün buradayız. Biz Fuat abimizi saygı ve rahmetle anarken, sizlerden de Fuat abi için dua rica ediyoruz. Kıymetli konuklarımız, katılımınızla bizleri onurlandırdınız. Tekrar hoş geldiniz. hepinize saygılarımı sunuyorum” dedi. Gecede KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Alanya Belediye Başkan yardımcısı Nazmi Zavlak, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk de birer konuşma yaptılar.

ÜNLÜ GAZETECİLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Açılış konuşmalarının ardından ödül törenine geçildi. Gecede Sözcü TV programcısı İsmail Küçükkaya’ya ‘Yılın Erkek Televizyon Gazetecisi’, 24 TV programcısı Özgenur Reyhan Güler’e ise ‘Yılın Kadın Televizyon Gazetecisi’ ödülü verildi. Plaketlerini alan ünlü gazetecilere Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe tarafından da Alanya’nın tropikal meyvelerinden oluşan meyve sepetleri hediye edildi. Ardından 2025 Alanya Medya Başarı Ödülleri Yarışması’na başvuran ve ödül almaya hak kazanan yerel basın mensuplarının ödülleri takdim edildi. İnternet Haber Sitesi kategorisinde yenialanya.com haber sitesi adına Enes Subaşı, Gazete Haberi kategorisinde Mehmet Al, Güncel Yazılar kategorisinde Selçuk Öztürk, Gezi, İnceleme ve Araştırma kategorisinde Şerife Çoban, Röportaj kategorisinde Gülser Yiğit,

Magazin kategorisinde Ramazan Kurnaz, Sayfa Düzeni kategorisinde Emin Şimşek, Fotoğraf kategorisinde Hüseyin Doğanay, Spor Haberi kategorisinde Vildan Rende, Reklam Tasarım kategorisinde Bayram Çetiner, Televizyon Haberi kategorisinde Ramazan Özdemir, Görüntü ve Kamera Çalışması kategorisinde Servet Ramazan Çolak, Montaj ve Kurgu kategorisinde Bayram Çetiner, Televizyon Programı kategorisinde Ada Er, Spor Programı kategorisinde Şafak Özaydın, Reklam Filmi kategorisinde Yunus Emre Güler ve Jüri Özel Ödülü kategorisinde İbrahim Akdağ’a ödülleri verildi.

ŞÜKRAN PLAKETLERİ VERİLDİ

Gecenin sonunda Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti’nin 2025 Alanya Medya Başarı Ödülleri Töreni’ne destek veren isimlere şükran plaketleri verildi. Bu kapsamda Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik,

Göçmentürk A.Ş. ve Sea Star Otel’in Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Göçmentürk’ü, The London Cafe Garden’ın sahibi, Orhan Mustafaye,

Ekoloji Construction Yönetim Kurulu Başkanı ve önceki dönem Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ottoman Yönetim Kurulu Başkanı Alper Güney, Alanyum A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Paşaoğlu,

Arsi Group Hotels sahibi Ali Boz, Toklu Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Toklu, ALTSO Başkan Adayı Mustafa Tuna, MÜSİAD Alanya Başkanı Celil Kara, Misa Group Başkanı Emre Ülker, Karadenizliler Derneği Başkanı Recep Hacıfazlıoğlu, Mahmutlar Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ali Koç,

MMT Tunç Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Tunç, Kodal İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Kodal, Kenger A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bünyamin Kenger, Best Home Construction Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yetkin, Sevilen Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat Kaygısız’a plaketleri takdim edildi. Gecede, ödül ve plaket töreninin ardından ünlü sanatçı Mithat Körler sahne aldı. Geceye katılan gazeteciler ve davetliler Körler’in seslendirdiği eserler eşliğinde doyasıya eğlendiler.

Kaynak: Haber Merkezi