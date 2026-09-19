19-26

Eylül 2026 tarihlerinde İtalya'nın Jesolo kentinde düzenlenecek Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli takımın teknik kadrosu şekillendi. Antalya'da faaliyet gösteren Yapıcı Fight Club antrenörü Süleyman Yapıcı, ay-yıldızlı ekibin teknik heyetine seçildi.

Şampiyona boyunca genç sporcuların müsabaka süreçlerini yönetecek olan Yapıcı, bu önemli görevin kendisi için büyük bir sorumluluk taşıdığını belirtti. Yaptığı açıklamada, Türkiye'yi ve Antalya'yı uluslararası arenada temsil etmenin gururunu yaşadığını aktaran deneyimli çalıştırıcı, sporcuların ringe en iyi şekilde çıkması için yoğun mesai harcayacaklarını vurguladı.

MİLLİ TAKIMIN HEDEFİ NE?

Genç sporcuların uluslararası tecrübe kazanarak profesyonel kariyere adım atmaları açısından kritik bir basamak olan Dünya Şampiyonası, farklı ülkelerden yüzlerce yeteneği bir araya getiriyor. Süleyman Yapıcı'nın bildirdiğine göre, milli takımın organizasyondaki temel amacı mücadeleleri en üst düzeyde tamamlayarak Türkiye'ye madalyalarla dönmek.

Uzun yıllardır Antalya'da kick boks branşına hizmet eden Yapıcı, İtalya'daki zorlu maratonda Türk sporcuların madalya mücadelesine teknik kulübeden yön verecek.