TOPLANTIDA Yürütme Kurulu Üyesi ve Jeofizik Mühendisi İhsan Erman Kaptanoğlu, Alanya’nın deprem riski ve yapı güvenliği konusunda kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Alanya Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan başkanlığında toplandı. Kentin çevre, sürdürülebilirlik, gençlik, erişilebilirlik ve kamusal yaşamına yönelik çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, Kent Konseyi Genel Kurulunda kabul edilen 7 tavsiye kararının Alanya Belediye Meclisinin gündemine sunulması kararlaştırıldı. Belediye Meclisine gönderilecek tavsiye kararları kapsamında; Alanya Yağmur Suyu Hasadı ve Gri Su Eylem Planının hazırlanması, Alanya Kent Ağaçları Envanteri ile Gölge ve Isı Haritasının oluşturulması, “Suyunu Doldur Alanya” Plastik Azaltım ve Su Dolum Noktaları Projesinin hayata geçirilmesi, Alanya Gençlik ve Sanat Sokağı Projesinin oluşturulması, doğu ve batı bölgelerine yeni engelsiz halk plajları kazandırılması, farklı engel gruplarına yönelik çok amaçlı Engelsiz Spor Merkezi oluşturulması ve Alanya plajlarının temizliği için ortak bir organizasyon modelinin hayata geçirilmesi yer aldı.

BU AYIN GÜNDEMİ ALANYA’NIN DEPREMSELLİĞİ

Alanya Kent Konseyinin her ay kentin önemli bir konusunu uzman isimlerin katkısıyla ele aldığı Yürütme Kurulu toplantısında bu ay “Alanya’nın Depremselliği” konusu görüşüldü. Alanya Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi ve Jeofizik Mühendisi İhsan Erman Kaptanoğlu, gerçekleştirdiği sunumda deprem, fay sistemleri, Alanya’nın zemin yapısı, yapı stoku ve bölgenin çevresindeki deprem kaynaklarına ilişkin bilgiler paylaştı. Kaptanoğlu, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu ve Alanya’nın da bu gerçeklikten ayrı değerlendirilemeyeceğini belirterek, MTA diri fay haritasına göre Alanya ilçe sınırları içerisinde çok sayıda küçük kırık ve fay bulunduğunu, ancak bunların uzunluk ve yapıları itibarıyla çok büyük deprem üretmesi beklenen faylar olmadığını ifade etti. Alanya’nın kendi sınırları içerisinde büyük deprem oluşturabilecek bir fay bulunmasa da çevresindeki fay sistemlerinden etkilenebileceğine dikkat çeken Kaptanoğlu, özellikle Helen Yayı, Kıbrıs Yayı ve Aksu Bindirme Fay Sisteminin Alanya açısından önem taşıdığını belirtti. Son dönemlerde Antalya Havzası üzerinde 4,5 ve üzeri büyüklükteki depremlerin sayısında artış gözlendiğine işaret eden Kaptanoğlu, Ege Yayı’nın Aksu Bindirmesi ile bölgedeki sismik boşluğun dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladı.

‘ZEMİN VE BİNA YAŞI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR’

Kaptanoğlu, depremin hissedilme şiddetinde zemin yapısının önemli bir faktör olduğunu ifade ederek, düz ve alüvyon zeminlerde sarsıntının daha şiddetli hissedilebildiğini, dağlık ve kayalık alanlarda ise bunun daha düşük olabildiğini söyledi. Özellikle sahile ve dere yataklarına yakın alüvyon zeminler üzerindeki eski yapıların kontrol edilmesinin önemine dikkat çeken Kaptanoğlu, 2000 yılı öncesinde inşa edilen yapıların yapı denetim sistemi, beton kalitesi, kullanılan demir ve güncel deprem yönetmeliğine uygunluk açısından daha dikkatli değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Alanya’nın denize yakınlığı, rutubet ve yer altı su seviyesinin etkileri nedeniyle yapıların taşıyıcı sistemlerinde zaman içerisinde korozyon ve dayanım kaybı oluşabileceğine de dikkat çeken Kaptanoğlu, yapı sahiplerinin binalarının mevcut durumunu uzmanlara kontrol ettirmesinin önem taşıdığını belirtti.

‘TUSUNAMİ RİSKİ GÖZ ARDI EDİLMEMELİ’

Sunumda Alanya Lisesi merkez alınarak yapılan deprem risk analizlerine ilişkin veriler de paylaşıldı. Buna göre Alanya’nın 200 kilometrelik çevresinde son 125 yılda 6 ile 7 büyüklüğü arasında 6 deprem meydana gelirken, bu alan içerisindeki en büyük depremin 1914 yılında meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki Burdur-Halıcılar depremi olduğu belirtildi.

400 kilometrelik alan içerisinde ise son 125 yılda 6 ile 7 büyüklüğü arasında 37, 7 ile 8 büyüklüğü arasında ise 2 deprem meydana geldiği; bu alan içerisindeki en büyük depremin 1957 yılında Fethiye açıklarında gerçekleşen 7,1 büyüklüğündeki deprem olduğu aktarıldı. Kaptanoğlu, Akdeniz’de meydana gelebilecek büyük depremler sonrasında tsunami olasılığının da tamamen göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek, mevcut değerlendirmelere göre Alanya kıyılarında olası tsunami dalga yüksekliğinin yaklaşık 0,5 ila 1 metre arasında tahmin edildiğini ifade etti.

‘KENTİN ÖNCELİKLİ KONULARINI UZMANLARIYLA ELE ALIYORUZ’

Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, Kent Konseyinin ortak akıl, katılımcılık ve bilimsel yaklaşım doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, kenti ilgilendiren önemli konuları her ay alanında uzman isimlerle değerlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Genel Kurulda kabul edilen tavsiye kararlarının Alanya Belediye Meclisinin değerlendirmesine sunulacağını belirten Özcan, Kent Konseyinin yalnızca sorunları gündeme getiren değil, çözüm önerileri geliştiren ve bunları ilgili kurumlarla paylaşan bir anlayışla çalışmalarına devam edeceğini söyledi. Alanya Kent Konseyi, çalışma grupları, Yürütme Kurulu ve Genel Kurul aracılığıyla kentin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını sürdürürken; çevre, erişilebilirlik, gençlik, afetlere dirençlilik ve sürdürülebilir kent politikaları başta olmak üzere Alanya’nın geleceğine ilişkin konuları ortak akılla gündeme taşımaya devam edecek.

Kaynak: Alanya Kent Konseyi BÜLTEN