Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, Alaska'nın Ruby bölgesi yakınlarında 1998 yılında madencilik faaliyeti yürüten Barry Clay, buldozerle toprak taşıdığı sırada devasa bir altın ve kuvars kütlesi buldu. Yapılan ölçümlerde 9,14 kilogram ağırlığında olduğu tespit edilen bu parça, eyalet tarihinin kayıtlara geçen en büyük altını olarak tescillendi.

Uzmanlar tarafından incelenen buluntunun 17 santimetre uzunluğunda ve 14,5 santimetre genişliğinde olduğu belirlendi. Tamamı saf altından oluşmayan külçenin yüzeyindeki altın saflık oranının ise yüzde 87,59 seviyesinde olduğu açıklandı.

ALASKA CENTENNIAL NUGGET NEDİR?

Keşfedilen bu nadide parçaya, Klondike Altına Hücum döneminin başlamasının 100. yılına denk gelmesi sebebiyle "Alaska Centennial Nugget" ismi verildi. 1890'ların sonlarında yüz binlerce insanın zengin olma umuduyla bölgeye göç etmesine neden olan tarihi altına hücum dönemi, bu isimlendirmeyle madencilik literatüründe yeniden anılmış oldu.

AÇIK ARTIRMADA NE KADARA SATILDI?

Uzun yıllar boyunca özel bir koleksiyonda muhafaza edilen doğal altın ve kuvars örneği, 8 Aralık 2021 tarihinde Heritage Auctions tarafından düzenlenen müzayedede satışa sunuldu. Tarihi külçe, açık artırma sonucunda 750 bin dolarlık bedelle yeni sahibinin oldu.