Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak mücadele saat 17.00’de başlayacak. Karşılaşmada hakem Alper Akarsu düdük çalacak.

ALANYASPOR 8 PUAN TOPLADI

Corendon Alanyaspor, Süper Lig’de geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Turuncu-yeşilliler bu sonuçlarla hanesine 8 puan yazdırdı.

João Pereira yönetimindeki Alanyaspor, oynadığı 5 karşılaşmada rakip fileleri 6 kez havalandırırken kalesinde 5 gol gördü. +1 averaja sahip olan Akdeniz temsilcisi, 6. haftaya 8. sırada girdi.

Alanyaspor, bu sezon Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı, Beşiktaş’ı 1-0 mağlup etti, Eyüpspor’a 2-1 yenildi, Çaykur Rizespor’u deplasmanda 1-0 yendi ve son olarak Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.

ÇORUM DEPLASMANINDA HEDEF 3 PUAN

Son iki lig karşılaşmasında mağlubiyet yüzü görmeyen Alanyaspor, Çaykur Rizespor karşısında aldığı 1-0’lık deplasman galibiyetinin ardından Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. Turuncu-yeşilliler, Çorum deplasmanından 3 puanla ayrılarak yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.

ÇORUM FK’NIN 7 PUANI VAR

Ev sahibi Arca Çorum FK ise geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 7 puan topladı. Çorum temsilcisi 12 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

İki takım açısından da büyük önem taşıyan mücadelede Alanyaspor, rakibini mağlup ederek puanını 11’e yükseltmenin hesaplarını yapıyor.