​AK PARTİ

​AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı yönetiminde hem teşkilat içi dinamikleri güçlendirdiği hem de sahada vatandaşlarla birebir temas kurduğu oldukça yoğun bir haftayı geride bıraktı.

​DÜĞÜN MERASİMLERİ VE SOSYAL ETKİNLİKLERDE BİRLİK MESAJI

​Başkan Mehmet Şarani Tavlı ve teşkilat mensupları, Alanyalı vatandaşların mutluluklarına ortak oldu. Bu kapsamda; Aygül ve Kanmaz, Göktaş ve Tattır, Ay ve Aksoy, Kaba ve Gökce ile Gökdağ ve Çalık ailelerinin evlatlarının düğün merasimine katılım sağlandı. Öte yandan Gençlik Kolları tarafından düzenlenen Modifiye Araç Buluşması'nda gençlerle bir araya gelen teşkilat, gençlerin tutku ve enerjisine ortak olarak dinamizmini gözler önüne serdi.

​EĞİTİM YILINA BAŞLANGIÇ VE KURUM ZİYARETLERİ

​Yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla yayımlanan kutlama mesajının ardından, İlçe Başkanı Tavlı ve teşkilat üyeleri Hüseyin Azakoğlu Ortaokulu'ndaki İlköğretim Haftası Kutlama Programı'na iştirak etti. Öğrencilere başarı, öğretmenlere kolaylıklar dileyen teşkilat, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Bahadır Sönmez’i de makamında ve parti binasında ağırlayarak sağlık alanındaki çalışmaları istişare etti.

​ESNAF, KOOPERATİF VE İŞ DÜNYASIYLA İSTİŞARELER

​Sahadaki çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Parti Alanya heyeti, Grand Pazar esnafını ziyaret ederek sorun ve talepleri dinledi. DSİ Dim Sulama Projesi yüklenici firma sahibi Şahin Tahan ile İş İnsanı Oktay Kayaalp’i teşkilatta ağırlayan yönetim, ayrıca Okurcalar Batı Birlik Minibüsçüler ve Dolmuşçular Kooperatifi Başkanı Osman Baysal’ın davetine icabet ederek kooperatif üyeleriyle bir araya geldi.

​ORGANİZASYONEL TOPLANTILAR VE YENİ ÜYE DALGASI

​Teşkilat içi çalışmalarına da ağırlık veren AK Parti Alanya İlçe Başkanlığı, Haftalık Olağan Yürütme Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Koordinatörler Anıl Yetişgin ve Mehmet Emin Altay’ın katılımıyla, 3 kademe halinde Haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı icra edildi. Yeni üye kayıtlarıyla gücüne güç katan teşkilat, gelenekselleşen "nöbetçi başkan" uygulamasıyla da Alanya halkının her sorununda çözüm kapısı olmaya devam ederek haftayı kapattı.

​ YENİ PARTİ

​Yeni Parti Alanya İlçe Örgütü, hafta boyunca hem parti içi dinamiklerini güçlendiren ziyaretler gerçekleştirdi hem de saha ve protokol çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

​EĞİTİM VURGUSU VE YENİ ÖĞRETİM YILI AÇILIŞ TÖRENİ

​Yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla yayımlanan mesajda; bilimsel düşünceyi, eleştirel aklı, dijital yetkinlikleri ve yaşam boyu öğrenme kültürünü merkeze alan yenilikçi bir eğitim anlayışının ülkenin geleceğini güçlendireceğine olan inanç vurgulandı. Başkan Kandemir ve ilçe örgütü, öğrencilere başarı, öğretmenlere kolaylık ve velilere esenlikler dilerken; Alanya'da düzenlenen 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne de ilçe protokolüyle birlikte katılım sağladı.

​MERHUME ŞEBNEM KÖSEOĞLU UNUTULMADI

​Alanya’nın sevilen akademisyenlerinden, genç yaşta aramızdan ayrılan merhume Şebnem Köseoğlu’nun vefatının 6. yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğine katılım sağlandı. Azmi, cesareti, güler yüzü ve yaşam mücadelesiyle gönüllerde unutulmaz izler bırakan Şebnem Köseoğlu; sevgi, özlem ve rahmetle yâd edildi.

​MAHALLE BULUŞMALARI VE HEMŞEHRİLERLE BİR ARADA

​Sahadaki temaslarını sürdüren Yeni Parti heyeti, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in de katılımıyla Gözüküçüklü Mahallesi’nde düzenlenen yemek programında mahalle sakinleriyle bir araya gelerek samimi bir buluşma gerçekleştirdi.

​PARTİ BİNASINDA KURUMSAL ZİYARETLER VE TEŞEKKÜR

​Hafta boyunca parti binasında yoğun bir konuk trafiği yaşandı. Yeni Parti ilçe binasını ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ileten MÜSİAD Kurucu Başkanı Mustafa Durusoy, Çamlıcalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Önceki Dönem Başkanı Şeref Arslan ile iş insanları Fatih Savaş, Bayram Özdemir ve Musa Şimşek ağırlandı. Başkan Kandemir, ziyaretleri ve iyi dilekleri için tüm misafirlere teşekkür etti. Yeni Parti hem sahada hem de parti içinde yürüttüğü çalışmalarla haftayı tamamladı.

​ MHP

​Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan yönetiminde hafta boyunca hem parti içi dinamikleri güçlendiren toplantılar gerçekleştirdi.

​DÜĞÜN MERASİMLERİ VE SOSYAL DAYANIŞMA

​Başkan Mustafa Türkdoğan, ilçe başkan yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri ve mahalle başkanlarıyla birlikte Alanyalı ailelerin mutluluklarına ortak oldu. Bu kapsamda Çoban ve Uyar, Göktaş ve Tattır, Avci ve Çetin, Kaba ve Gökçe ailelerinin yanı sıra, şehidimiz İbrahim Halil Aksoy’un kıymetli evladı Mehmet ile Ay ailesinin evladı Sultan’ın düğün merasimlerine katılım sağlandı. Öte yandan KAÇEP birimi ve çocuklarla birlikte şehit aileleri ziyaret edilerek vefa örneği sergilendi.

​EĞİTİM YILI BAŞLANGICI VE SENDİKA ZİYARETLERİ

​2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı vesilesiyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Atatürk Anıtı önünde düzenlediği çelenk sunma programına; İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, KAÇEP Başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte iştirak edildi. İlköğretim Haftası dolayısıyla Türk Eğitim-Sen 2 No’lu Şube Başkanı Onur Nimet Üner ve yönetimi makamında ziyaret edilerek eğitim camiasının heyecanına ortak olundu.

​TURİZM VE İŞ DÜNYASI İLE KURUMSAL GÖRÜŞMELER

​Alanya'nın dinamikleriyle diyalogunu sürdüren MHP heyeti, ALTİD (Alanya Turistik İşletmeciler Derneği) Başkanı Cem Özcan ve yönetim kurulu üyelerini parti binasında ağırlayarak turizm sektörü ve iş dünyası hakkında istişarelerde bulundu. Ayrıca AK Parti Korkuteli İlçe Başkan Yardımcısı Necati Yıldırım ve oğlu Cem Yıldırım da Başkan Türkdoğan'ı makamında ziyaret etti.

​YÖNETİM KURULU TOPLANTISI, NÖBETÇİ UYGULAMASI VE TAZİYE

​Teşkilat içi çalışmalarına da aralıksız devam eden MHP Alanya, İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan’ın başkanlığında Haftalık Yönetim Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Yönetim kurulu üyeleri Agabek Yaşaroğlu ve Gökhan Arıkan parti nöbetini yürütürken; İlçe Başkan Vekili Hasan Cantürk’ün merhum dedesi Mahmut Cantürk’ün vefatı dolayısıyla taziye mesajları iletildi. MHP teşkilatı, parti içi ve saha çalışmalarıyla yoğun bir haftayı daha başarıyla geride bıraktı.

​ CHP

​Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Örgütü, Gürkan Yılmaz başkanlığında partinin yeni kadrolarının oluşturulması adına oldukça yoğun bir çalışma haftasını geride bıraktı.

​YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI VE ÇAĞDAŞ EĞİTİM VURGUSU

​Yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir açıklama yapan İlçe Başkanı Gürkan Yılmaz; başta öğrenciler, öğretmenler ve veliler olmak üzere tüm eğitim camiasına başarılı bir yıl diledi. Yılmaz, açıklamasında çağdaş eğitimin ülkenin geleceği için taşıdığı hayati öneme vurgu yaptı.

​YENİ YÖNETİM KURULU OLUŞTURULDU VE ONAYA SUNULDU

​Parti içindeki yapılanma çalışmalarını hızla tamamlayan Başkan Gürkan Yılmaz, CHP Alanya İlçe Örgütü'nün yeni yönetim kurulunu oluşturdu. Hazırlanan yeni yönetim kurulu listesi onay için Antalya İl Başkanlığı’na sunulurken, listenin onaylanmasının ardından sahada ve parti içinde çalışmaların daha da hız kazanacağı belirtildi.

​İYİ PARTİ

​İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Hilmi Er yönetiminde hafta boyunca hem parti içi dinamikleri hem de saha çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

​DİKKAT ÇEKEN İRONİK PAYLAŞIM VE GÜNDEM DEĞERLENDİRMESİ

​İlçe Başkanı Hilmi Er, hafta sonu sosyal medya üzerinden yaptığı "Satılık Bahçeli Villa: Deniz manzaralı, 250 metrekare kapalı alan, 500 metrekare bahçeli" paylaşımıyla son dönemdeki tartışmalı yasal süreçlere, "Terörsüz Türkiye" başlığı altında yürütülen tartışmalara ve "çerçeve yasa" girişimlerine karşı ironik bir gönderme yaparak kamuoyunun ve siyasetin dikkatini çekti.

​EĞİTİM YILI MESAJI VE YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

​Yeni eğitim-öğretim yılının başlaması vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımlayan Başkan Er, yeni dönemin öğrenciler ve öğretmenler için başarılı geçmesini diledi. Teşkilat içi çalışmalarına da hız kesmeden devam eden İYİ Parti Alanya, Haftalık Olağan İlçe Yönetim Kurulu Toplantısı'nı ilçe teşkilat binasında gerçekleştirerek önümüzdeki dönemin yol haritasını istişare etti.

​AKSARAY’DA "BAYRAK AÇIYORUM" MİTİNGİNE YOĞUN KATILIM

​Alanya’dan partili ve partisiz kalabalık bir kafile ile Aksaray’a giden Başkan Hilmi Er ve yönetimi, 15 Temmuz Millî İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen "Bayrak Açıyorum" mitingine katıldı. Son dönemdeki tartışmalı yasal süreçler, "Terörsüz Türkiye" tartışmaları ve çerçeve yasa girişimlerine karşı duyulan toplumsal tepkinin dile getirildiği mitingde Alanya heyeti güçlü bir duruş sergiledi. Başkan Er ve ekibi, yoğun ziyaret ve saha çalışmalarıyla bir haftayı daha geride bıraktı.

​ SAADET PARTİSİ

​Saadet Partisi Alanya İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca, bu hafta da ekonomiden dış politikaya kadar her alanda sürdürdüğü "5 oktav siyasetiyle" Alanya siyasetinin dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

​DIŞ POLİTİKA: ABD-İRAN SAVAŞI VE HUSİLER

​Dış politika gelişmelerini değerlendiren İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca, Husilerin ABD’yi çıkmaza soktuğunu ve Trump’ın hem İran hem Yemen cephesini kaybettiğini belirtti. Pentagon raporlarına göre İran savaşının ABD mühimmat stoklarında stratejik açık oluşturduğunu vurgulayan Sarıca, komşu İran’ın emperyalist güçlere boyun eğmediğini ifade etti.

​EKONOMİ VE ALIM GÜCÜ KIYASLAMASI

​Sokak röportajlarındaki "Almanya bitti, Türkiye'de her şey çok daha iyi" söylemlerine karşı net bir tablo sunan Sarıca, alım gücünü rakamlarla kıyasladı. Almanya’daki net asgari ücretle (1.700 Euro) yaklaşık 697 litre motorin alınabilirken, Türkiye’deki asgari ücretle (28.075,50 TL) yaklaşık 273 litre motorin alınabildiğini belirterek, Almanya'da asgari ücretle 2,55 kat daha fazla yakıt alabildiğine dikkat çekti.

MİKROPLASTİK KİRLİLİĞİ VE KAPATILAN TESİSLER

​Alanya'yı ve denizleri tehdit eden plastik atık kirliliğine değinen Sarıca, 12 geri dönüşüm tesisinin kapatılmasının çevre ve turizm açısından çok önemli bir adım olduğunu belirtti. Süreci Meclis'e taşıyan Saadet Partisi Milletvekili Şerafettin Kılıç başta olmak üzere, Yeni Parti Milletvekili Aykut Kaya’ya, Antalya Valisi Hulusi Şahin’e, Alanya Belediye Başkanı Osman Özçelik’e ve sürece katkı sunan akademisyen ile yetkililere teşekkür etti.

​ YENİDEN REFAH PARTİSİ

​Yeniden Refah Partisi Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Burhan Dündar yönetiminde hafta boyunca çalışmalarına ara vermeden devam etti.

​"MANEVİ VATAN" VURGUSU VE HAKİKAT CEPHESİ AÇIKLAMASI

​Saha çalışmalarında gündeme dair sert ve dikkat çekici açıklamalarda bulunan İlçe Başkanı Burhan Dündar, adalet ve sömürü düzenine eleştiriler yöneltti. "Nasıl ki denizlerimiz Mavi Vatan, gökyüzümüz Gök Vatan ise; inancımız ve adaletimiz Manevi Vatan'ımızdır" diyen Dündar, şu ifadeleri kaydetti: "Oysa bugün adalet gücün sopası haline geldi; sokaklarımızda can ve mal güvenliğimiz kalmadı. Milletimiz adalete değil, mafyanın gölgesine sığınır oldu. Biz ne Millet ne Cumhur İttifakıyız; biz Hakikat Cephesi’yiz. Adil Düzen'i kuracak, zulmün kurulu düzenini tarihe gömeceğiz!"

​AKARYAKIT ZAMLARI ÜZERİNDEN İKTİDARA İRONİK MESAJ

​Son dönemde peş peşe gelen akaryakıt zamlarına tepki gösteren Başkan Dündar, iktidara yönelik ironik ve sorgulayıcı bir mesaj yayımladı. Dündar: "Akaryakıt tabelasında Yüz’ünüz var. İmralı’ya villa yapmaya Yüz’ünüz var. Faize trilyonlar akıtmaya Yüz’ünüz var. Peki; emeklinin, çiftçinin, sanayicinin, esnafın, şehit anasının yüzüne bakmaya Yüz’ünüz var mı?" Teşkilat içi istişareleri ve saha programlarını aralıksız sürdüren Başkan Burhan Dündar ve yönetimi, hem halkın ekonomik sıkıntılarına ses olan açıklamaları hem de mahalle buluşmalarıyla dolu dolu bir haftayı daha geride bıraktı.

​ ANAHTAR PARTİ

​Anahtar Parti Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Abdullah Akkuş yönetiminde hafta boyunca hem saha incelemeleri ve halk buluşmaları gerçekleştirdi.

​12 EYLÜL VE SAKARYA ZAFERİ MESAJLARI

​İlçe Başkanı Abdullah Akkuş, yayımladığı mesajlarda iki önemli tarihe dikkat çekti. 12 Eylül Askeri Darbesi’nin millet iradesinin namluların gölgesinde kaldığı, demokrasinin ve hukuk düzeninin ağır yaralar aldığı karanlık bir tarih olduğunu vurgulayan Akkuş, ayrıca Millî Mücadele’nin kaderini değiştiren Sakarya Meydan Muharebesi Zaferi'nin 105. yılını kutladı.

​OBA ÇAYI ÇEVRE SKANDALI VE TEPKİLER

​Başkan Akkuş, "Halk arasında 'Deli Dere' olarak bilinen küçük dereden Oba Çayı’na atık su aktığını görüntülerle kayıt altına aldık. Akışın kaynağına doğru yaptığımız incelemede ise Alanya Belediyesi’ne ait beton tesisi bölgesinden gelen atık suyun bu dereye ulaştığını gözlemledik" diyerek yerel yönetime sert tepki gösterdi ve tartışmanın fitilini ateşledi.

​MAHALLE, ESNAF ZİYARETLERİ VE YAYLA BULUŞMASI

​Anahtar Parti heyeti, Cikcilli Mahallesi'nde Rahiki Mahtum isimli işyerini ve Çayarası Yaylası'nda kurulan pazar yerini de ziyaret etti. Başkan Akkuş, pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelerek alın teriyle ekmeğinin peşinde koşanların sorunlarına ortak oldu. Teşkilat, Semiha ve İlker çiftinin düğün merasimine katıldı. Yeni eğitim-öğretim yılının başlaması vesilesiyle öğrencilere, öğretmenlere ve velilere başarı dileklerini ileten Başkan Akkuş, ALTSO seçimlerinde herhangi bir adaya verilmiş bir desteğinin bulunmadığını ve bu yönde alınmış bir parti kararı olmadığını belirterek tarafsızlık mesajı verdi. Yoğun katılımlı Olağan Mahalle Başkanları Toplantısı'nı da gerçekleştiren teşkilat, haftayı başarıyla tamamladı.

​ZAFER PARTİSİ

​Zafer Partisi Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Fikret Türkoğlu yönetiminde hafta boyunca yürüttüğü çalışmalarla dikkat çekti.

​GEÇİM DERDİ VE "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" TARTIŞMASI

​Mazotun litre fiyatının 91 TL'ye ulaştığına dikkat çeken İlçe Başkanı Fikret Türkoğlu, "Çiftçinin mazot derdi, işçinin geçim derdi dururken Meclis’in gündemini 'Terörsüz Türkiye' adı altında çerçeve bir yasaya taşımak sorgulanmalıdır. Terörle mücadelede taviz şüphesi oluşturacak hiçbir düzenlemeye evet denilmemelidir" diyerek tepkisini dile getirdi.

​İMRALI'DAKİ "KARA SARAY" İDDİASINA ÇOK SERT ÇIKIŞ

​İmralı adasında terörist başına tahsis edildiği öne sürülen devasa alana ve "villa" tartışmalarına sert sözlerle yüklenen Başkan Türkoğlu, "Ankara’daki Beştepe’nin 15 katı büyüklüğünde bir alan terörist başına tahsis edilmiştir. Ankara’da Ak Saray, İmralı’da Kara Saray! Şehit anaları feryat ederken terör elebaşına adada küçük bir saray hayatı sunulmasını asla kabul etmiyoruz" ifadeleriyle büyük yankı uyandıran bir açıklamaya imza attı. Başkan Fikret Türkoğlu ve ekibi, gündemi sarsan bu sert açıklamalarının yanı sıra parti içi istişareleri ve saha çalışmalarını aralıksız sürdürerek yoğun bir haftayı geride bıraktı.

​ANAVATAN PARTİSİ

​Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Murat Kurt, Alanya İlçe Başkanı Ramazan Durdu Söyler ve teşkilat üyeleri, hafta boyunca gerçekleştirdikleri kurumsal ziyaretler ve saha çalışmalarıyla dikkat çekti.

​ANTALYA VALİLİĞİ VE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NE ÇIKARMA

​Kurumsal temaslarına ağırlık veren Anavatan Partisi heyeti, Antalya Valisi Hulusi Şahin’i makamında ziyaret ederek Alanya’nın projeleri ve bölgesel gelişmeler üzerine fikir alışverişinde bulundu. Heyet ayrıca Antalya İl Sağlık Müdürlüğü’ne de resmi bir ziyaret gerçekleştirerek sağlık alanındaki çalışmaları istişare etti.

​EĞİTİM YILI AÇILIŞI, DÜĞÜNLER VE SAHA ÇALIŞMALARI

​Yeni eğitim-öğretim yılının açılış törenlerine katılarak öğrencilerin ve eğitim camiasının heyecanına ortak olan parti yönetimi, Alanyalı vatandaşların düğün törenlerine de iştirak etti. Genel Başkan Yardımcısı Murat Kurt ve İlçe Başkanı Ramazan Durdu Söyler öncülüğündeki teşkilat, yoğun saha programlarıyla dolu dolu bir haftayı geride bıraktı.