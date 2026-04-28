Elazığ'ın Baskil, Arıcak ve Karakoçan ilçeleri başta olmak üzere yüksek rakımlı bölgelerde nisan ayı ortasında yetişen ışkın bitkisinin hasadı başladı. Yerel halk tarafından toplanan bitki, pazar tezgahlarında yerini alırken kilogram fiyatı 400 lira olarak belirlendi.

Türkiye'nin doğusunda Bingöl, Tunceli, Erzurum, Muş ve Bitlis gibi illerde de doğal ortamda yetişen bu bitki, halk arasında "Doğu'nun muzu" adıyla anılıyor. Satıcıların aktardığına göre, şeker, kalp, sarılık, tansiyon ve iştahsızlık gibi rahatsızlıklara iyi geldiği öne sürülen ışkına yönelik talep oldukça yüksek seyrediyor.

HASAT ZORLUĞU FİYATLARA NASIL YANSIDI?

Bölgedeki satıcılardan Zülfü Güngör, ürünün şu an Pertek'ten geldiğini belirterek, Ovacık bölgesindeki hasadın henüz başlamadığını aktardı. Güngör, sarp arazilerde köylüler tarafından yılda sadece bir kez toplanabilen bitkinin ilk çıktığında 750 liradan satıldığını, güncel fiyatın ise 400 liraya gerilediğini ifade etti.

Diğer bir esnaf Fuat Nazik ise geçen yıl 150 liradan alıcı bulan ışkının bu yılki fiyat artışını, toplama sürecindeki fiziksel zorluklara ve genel maliyetlere bağladı. Nazik, dağ eteklerinden insan gücüyle toplanan ürünün tedarik sürecinin oldukça meşakkatli olduğunu belirtti.

ALANYA İÇİN YÖRESEL BİR ALTERNATİF Mİ?

Tropikal tarımın ve örtü altı muz üretiminin başkenti konumundaki Alanya'da, doğu illerine özgü bu yabani "dağ muzu" konsepti farklı bir tarımsal figür olarak dikkat çekiyor. İlçede ikamet eden farklı yörelerden vatandaşların mevsimsel olarak takip ettiği bu tür ürünler, bölgesel bitki çeşitliliği açısından kamuoyu ilgisi oluşturuyor. Öte yandan, doğadan toplanan bitkilere atfedilen kanser veya tansiyon gibi hastalıklara yönelik iyileştirici iddiaların, tıbbi bir dayanak olmadan sadece halk tecrübesine dayandığı ve tüketim öncesi uzman görüşü alınması gerektiği vurgulanıyor.