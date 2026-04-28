Eskişehir'den 13 Nisan'da yola çıkarak Ankara Kurtuluş Parkı'nda eylem başlatan Doruk Madencilik işçileri, 28 Nisan 2026 tarihinde şirket yetkilileriyle uzlaşmaya vardı. Bağımsız Maden-İş Sendikası öncülüğünde yürütülen görüşmeler sonucunda, işçilerin birikmiş alacakları için anlaşma sağlandı ve eylem sona erdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, taraflar arasındaki kriz üç bakanlığın koordinasyonunda çözüldü. Bakanlık, daha önce yapılan 36 milyon Türk Lirası ödemeye ek olarak, eylemlere konu olan alacaklar için 60 milyon Türk Lirası'nın işçilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi. İşçi tarafı bu gelişme üzerine devam eden eylemleri noktalama kararı aldı.

ÜÇ BAKANLIK GARANTÖR OLDU

Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Gökay Çakır, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin inisiyatif aldığı süreçte kalan ödemeler için 15 günlük bir süre istendiğini aktardı. Çakır'ın verdiği bilgilere göre, Çalışma, Enerji ve İçişleri bakanlıkları ile Ankara Emniyet Müdürlüğü bu sürecin garantörlüğünü üstlendi. İşten ayrılmak isteyenlerin tazminatları da dahil olmak üzere tüm özlük hakları bu 15 gün içinde ödenecek.

Sendika Avukatı Mert Batur, elde edilen sonucun haklı fesih statüsünde değerlendirileceğini ve ücretsiz izin dayatmalarının önüne geçildiğini açıkladı. Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu ise sendikaya başvurmamış olan işçilerin haklarının bile garanti altına alındığını duyurdu. Aksu ayrıca, Akbelen'de tutuklanan Esra Işık ve Antep'te tutuklanan sendikacı Mehmet Türkmen'in serbest bırakılmasını talep etti.

ALANYA İÇİN EMSAL OLABİLİR Mİ?

Ankara'da sağlanan bu üç bakanlıklı garantörlük modelinin, Alanya gibi yoğun sezonluk işçi çalıştıran turizm ve tarım bölgelerindeki olası işçi-işveren anlaşmazlıkları için emsal teşkil edebileceği yakından takip ediliyor. Özellikle otel ve sera çalışanlarının hak arayışlarında, kamu kurumlarının doğrudan arabulucu ve garantör rolü üstlenmesinin yerel ekonomideki muhtemel etkileri dikkat çekiyor. İşçi hakları konusunda oluşan bu kamuoyu ilgisi, turizm sezonu öncesinde bölge dinamiklerine yansıyabilir.

Kurtuluş Parkı'nda 16 gündür bekleyen madenciler, anlaşmanın duyurulmasının ardından eylem alanında bir araya geldi. Sürecin kalan 15 günlük kısmında ödemelerin tamamlanıp tamamlanmadığı yine bakanlık temsilcilerinin huzurunda kontrol edilecek.