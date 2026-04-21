Türkiye’nin gündeminden düşmeyen Gülistan Doku kayıp dosyası ile ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli Zeinal Abakarov’un ifadesinde yer alan detaylar, dosyanın seyrini yeniden tartışmaya açtı.

İFADELERDE ÇELİŞKİ DİKKAT ÇEKTİ

Yapılan incelemelerde, Abakarov’un daha önce verdiği ifadeler ile HTS kayıtları arasında ciddi uyumsuzluk olduğu belirlendi. 4 Ocak 2020 tarihinde Gülistan Doku ile iletişim kurmadığını söyleyen şüphelinin, aslında aynı gün içerisinde çok sayıda çağrı aldığı ortaya çıktı.

Dosyada yer alan kayıtlara göre, Gülistan Doku’nun akşam saatlerinde Abakarov’u defalarca aradığı ancak karşılık alamadığı tespit edildi. Şüpheli ise bu durumu, “Telefonum sessizdeydi” sözleriyle açıkladı.

ALANYA DETAYI DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma kapsamında alınan ifadede, Zeinal Abakarov’un Alanya’da annesi ve üvey babasıyla yaşadığını beyan ettiği öğrenildi. Şüphelinin sabit bir işinin olmadığı da ifadesinde yer aldı.

SON GÖRÜŞMEYE DAİR İFADELER DEĞİŞTİ

Abakarov, Gülistan Doku’nun kaybolmadan önceki son görüşmeye dair de farklı ifadeler verdi. İlk ifadesinde bazı detayları hatırlamadığını belirten şüpheli, daha sonra yaptığı açıklamada genç kadının kendisini aradığını kabul etti.

Öte yandan, Gülistan’ın olay günü şüphelinin evine gittiği ve kısa süre kaldıktan sonra ayrıldığı bilgisi de dosyada yer aldı.

ÇAMUR İDDİASI VE KAMERA KAYITLARI

Şüphelinin ifadelerinde yer alan “araç çamura saplandı” iddiası ise kamera kayıtlarıyla örtüşmedi. İncelemelerde, aracın herhangi bir çamur izi taşımadığı tespit edildi.

Bu çelişkiyle ilgili soruya ise Abakarov, “Aracı ben temizlemedim, üvey babam yıkatmış olabilir” yanıtını verdi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Gülistan Doku’nun kaybolduğu geceye ilişkin detaylar yeniden mercek altına alınırken, soruşturma kapsamında şüphelinin ailesi de dahil olmak üzere bazı isimler hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

Gülistan Doku kaybolduğu gece ne oldu sorusu ise aradan geçen yıllara rağmen hâlâ netlik kazanmadı.

Yetkililer, dosyada yeni delillerin değerlendirildiğini ve soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü belirtti.