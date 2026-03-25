Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinden çıkan Mevlüt Ö. idaresindeki 07 LAR 49 plakalı kamyonet ile Manavgat Atıksu Arıtma Tesisi yolunda Selçuk Ö. yönetimindeki 07 LFH 79 plakalı belediyeye ait temizlik işleri kamyonu çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan kamyonet, yol kenarındaki tarlaya devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Mevlüt Ö. ile araçlarda bulunan Hasan A, Abdullah C, Soner A, Rıza D, Osman K. ve Ahmet A. yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA