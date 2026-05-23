Başhekim Prof. Dr. Karakuş Yılmaz, 9 günlük idari ve bayram tatili boyunca acil servis, yoğun bakım, ameliyathane, diyaliz ünitesi, doğumhane ve tüm yataklı servislerde ekibiyle birlikte gerekli planlamaların yapıldığını belirtti. Bayram süresince sağlık hizmetlerinde aksama yaşanmaması adına tüm birimlerde insan gücü ve tıbbi donanım açısından gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden Başhekim Prof. Dr. Karakuş Yılmaz, birim sorumlularıyla görüşerek ünitelerin son durumları hakkında bilgi aldıklarını söyledi. Tatilde görev yapacak personel planlamasına ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz, “9 günlük idari ve bayram tatili süresince toplamda; 427 hekim, 1008 hemşire ve sağlık personeli, 708 temizlik personeli, 135 tıbbi sekreter, 18 danışma personeli, 220 güvenlik görevlisi, 13 santral personeli, 34 şoför ve 54 teknik servis personeli olmak üzere toplam 2 bin 617 sağlık personelimiz hasta ve hasta yakınlarına sağlık hizmeti sunmak için görev yapacaktır” dedi. Karakuş Yılmaz, açıklanan rakamların tatil süresince vardiyalı olarak görev alacak toplam personel planlamasını kapsadığını dile getirdi.

‘KURBANDA KESİCİ ALETLERDE DİKKAT’

Kurban Bayramı’nda yaşanan kesici alet yaralanmalarına da dikkat çeken Başhekim Prof. Dr. Karakuş Yılmaz, “Kurbanlık kesimi sırasında basit bir cilt kesisinden hayati damarlara zarar verebilecek ya da uzuv kayıplarına yol açabilecek ciddi yaralanmalar yaşanmaktadır. El ve parmaklarda derin yaralanma vakalarının yaşanmaması adına lütfen kurban kesim faaliyetini bu konunun uzmanı olan kasaplara bırakalım. Bayramda hem kendinizi hem de sevdiklerinizi yaralayarak üzmeyin” diye konuştu.

‘KURBANDA TATLI VE YAĞLI BESİNLERDEN UZAK DURUN’

Bayram süresince beslenme düzenine ve sıcak havalara karşı da dikkatli olunması gerektiğini belirten Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz, vatandaşlara ağır ve yağlı gıdalardan uzak durmaları, etleri dinlendirdikten sonra tüketmeleri, bol sıvı almaları ve aşırı tatlı tüketiminden kaçınmaları yönünde tavsiyelerde bulundu. Özellikle yaşlılar ile tansiyon ve kalp hastalarının öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları gerektiğini vurgulayan Başhekim Prof. Dr. Karakuş Yılmaz, tüm vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutlayarak sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.

Kaynak: Alanya EAH BÜLTEN