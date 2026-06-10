SADECE uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapmakla kalmayıp, artık küresel çapta bir eğitim, kamp ve sporcu gelişim üssü olarak da tescillenen Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi için tarihi bir gün yaşandı. Tesisin dünya çapında bir "Mükemmeliyet Merkezi" olduğunu resmileştiren akreditasyon sertifikası ile isim hakkı sözleşmesi, geniş katılımlı bir protokolle eş zamanlı olarak imzalandı. İmza törenine; Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı ve Belediye Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Cem Özcan, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, Dünya Voleybol Federasyonu (FIVB) Voleybol Gelişim Direktörü Hitesh Malhotra ve 23 Project firması yetkilileri katıldı. Törende, merkezin artık yıl boyunca uluslararası kamplara ve dev organizasyonlara ev sahipliği yapacağı vurgulandı.

DÜNYADAKİ İKİNCİ TESİS: İLKİ HOLLANDA, İKİNCİSİ ALANYA

Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nin aldığı bu tescil, şehri dünyada eşsiz bir konuma taşıdı. Tesis, FIVB'nin belirlediği en üst düzey uluslararası standartları karşılayan dünyadaki ikinci tesis olma gururunu yaşattı. Bu elit unvanın dünyadaki ilk sahibi Hollanda iken, ikinci adresi Alanya oldu. Bir tesisin "Mükemmeliyet Merkezi" olabilmesi için; olimpik standartlarda özel kuvars kum kalitesi, 12 ay kesintisiz antrenman ve müsabaka imkanı, aynı anda onlarca takımın çalışabileceği çoklu saha kapasitesi, gece maçları için üst düzey aydınlatma, sağlık-toparlanma (recovery) imkanları ve üst düzey konaklama tesislerine entegre yakınlık gibi zorlu FIVB kriterlerini eksiksiz karşılaması gerekiyor. Alanya, bu donanımıyla milyarlarca dolarlık spor turizmi pastasından büyük bir pay almayı garantilemiş oldu.

İSİM HAKLARI 3 YILLIĞINA "23 PROJECT"E EMANET

Tarihi lansmanın bir diğer önemli gündem maddesi ise tesisin sürdürülebilir yönetimi ve kurumsal marka değeri adına atılan adım oldu. 23 Project firması ile tesisin isim hakları için 3 yıllık resmi sözleşme imzalandı. Bu anlaşmayla merkezin küresel arenadaki tanıtımının daha profesyonel bir vizyonla yönetilmesi hedefleniyor.

TARİHİ İMZALAR, DEV TURNUVANIN COŞKUSUYLA TAÇLANDI

Altın harflerle tarihe geçen akreditasyon belgesine; FIVB Voleybol Gelişim Başkanı Hitesh Malhotra, TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve ALTAV Başkanı Abdurrahman Açıkalın birlikte imza attı. Bu tarihi lansman ile dünyanın dört bir yanından elit sporcuların sahne aldığı Volleyball World Beach Pro Tour Alanya Challenge heyecanı da resmen başladı. 14 Haziran'a kadar sürecek organizasyonda dünya devleri, Alanya kumunda nefes kesecek mücadelelere imza atacak.

PROTOKOLDEN GÜÇLÜ "SPOR TURİZMİ" MESAJLARI

Tören sırasında söz alan yerel yöneticiler ve uluslararası spor otoriteleri, Alanya'nın spor turizmindeki yeni vizyonuna dair önemli açıklamalarda bulundular:

BELEDİYE BAŞKANI ÖZÇELİK: "SPOR TURİZMİYLE 12 AY FAALİYET"

"Alanya’yı son dakika turizmi yapılan bir şehir olmaktan çıkarmak için gayret edeceğimizi söylemiştik. Alanya’da deniz, kum, güneş ve tarih turizmi bir arada yapılıyor ki bu ender bir durumdur. Ancak yeni faaliyetler bulmalıydık ve bunun en başarılı yolu spor turizmiydi. Türkiye’de örneği olmayan bir şekilde, Alanya’daki tüm hayırseverlerimizle birlikte bu tesisi inşa ettik; katkısı olmayan hiç kimse yok. Tesisimiz daha ilk yılında 'Mükemmeliyet Merkezi' nişanını hak etti, bunu bizzat kendileri önerdiler. Bu da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Burada 12 ay boyunca faaliyetler yapılıyor. Kurumsal büyük firmalarla sponsorluklar alıyoruz; işi düzgün yaptığımızın en büyük kanıtı bu imzalardır. Hedefimiz, Alanya’yı derli toplu ve kaliteli turizm yapılan bir şehir haline getirebilmek."

ALTAV BAŞKANI AÇIKALIN: "DÜNYADA 4 ULUSLARARASI ORGANİZASYON YAPAN TEK ŞEHİRİZ"

"Tesisleri teslim alalı tam 1 sene 4 gün oldu. Bugün ikincisini yapacağımız organizasyonumuz eleme maçlarıyla başladı. Çevremizde savaşlar, artan petrol ve uçak fiyatları gibi krizler olmasına rağmen şehir adına kayda değer bir iş yapıldığında sporcular buraya geliyor. Ekip olarak spor turizmine inancımız tam. Yıl boyunca 24 organizasyon gerçekleştiriyoruz. Dünyada 1 yıl içinde 4 uluslararası organizasyon yapabilen tek şehir Alanya. Bu başarıda emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum."

ALTSO BAŞKANI ERDEM: "TURİZME VE MARKA DEĞERİNE BÜYÜK KATKI"

"Biz işin ticari tarafına bakmakla mükellefiz. Bu tür organizasyonlar, zorlu geçen bir sezonda şehrin turizmine ve marka değerine büyük katkı sunuyor. 'Alanya’daki tüm paydaşlarla bir arada olacağız' demiştik; bugüne kadar tüm etkinliklerde birlikte hareket ettik. Bu zorlu seneyi sporun ve bu organizasyonların katkısıyla başarıyla geçireceğiz."

TVF BAŞKAN VEKİLİ ASLANDAŞ: "ALANYA BAŞLI BAŞINA BİR BAŞARI HİKAYESİ"

"Bu tesisin oluşturulma biçimini ve ulaştığı seviyeyi övecek kelime bulamıyorum; Alanya öylesine mükemmel bir iş çıkardı ki... Tüm dünyada 7 'Challenge' turnuvası düzenleniyor ve bunlardan birini Alanya'nın, üstelik sürekli olarak yapıyor olması başlı başına bir başarı. Spor yoluyla kentin tanıtımı paha biçilemez. Buraya gelen sporcularımız, gördükleri üst düzey misafirperverliği her seferinde dile getiriyorlar. Arkamıza bakmıyoruz, Alanya’ya çok güveniyoruz ve bu birliktelik takdire şayan."

ALTİD BAŞKANI ÖZCAN: "ALTERNATİF TURİZMDE İLKLERE İMZA ATIYORUZ"

"Bir turizmci olarak Alanya denilince akla deniz, kum ve güneş geliyor ancak alternatif turizm faaliyetleri hayati öneme sahip. Bunun başında da plaj sporları geliyor. Alanya, turizmde 60-65 yıllık geçmişiyle ilklere öncülük eden bir destinasyon. Bu faaliyetlerin sürdürülebilir kılınması bizim için çok önemli."

FIVB GELİŞİM PROGRAMI HİTESH MALHOTRA: "15 MERKEZ KURMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK"

"FIVB Başkanı adına teşekkür ediyor, burada bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Alanya, plaj voleybolu açısından son derece önemli bir destinasyon haline geldi. FIVB olarak ulusal federasyonların gelişimi için yatırımlar yapıyor, dünya genelinde 15 Mükemmeliyet Merkezi kurmak üzere yola çıkıyoruz. Bu tesis, 220 dünya ülkesine kamp yapma imkanı sunacak. FIVB'nin bu destekleri maddi boyut da içerdiği için tesisin önemi daha da artıyor. Emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ederiz." (ALTAV BÜLTEN)

Kaynak: ALTAV BÜLTEN