Alanya Belediyesi'nin, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanacak Türkiye–Paraguay milli maçını dev ekrandan yayınlama planı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle iptal edildi.

21 Haziran Cumartesi günü saat 06.00'da Atatürk Anıtı önünde düzenlenmesi planlanan organizasyonun, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı Alanya Sınav Koordinasyon Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda gerçekleştirilmeyeceği açıklandı.

AMAÇ, SINAV ORTAMININ SESSİZLİĞİNİ KORUMAK

ÖSYM Başkanlığı Alanya Sınav Koordinasyon Kurulu, sınavın sessiz, güvenli ve tüm kurallara uygun bir ortamda yapılabilmesi adına dev ekran yayınının iptal edilmesine karar verdi.

Kararın temel gerekçesi olarak, YKS'ye girecek öğrencilerin dikkatini dağıtabilecek ve sınav konsantrasyonunu olumsuz etkileyebilecek gürültü unsurlarının önüne geçilmesi gösterildi.

ALANYA BELEDİYESİ RESMİ AÇIKLAMA YAPTI

Alanya Belediyesi tarafından resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, milli maçın canlı yayın organizasyonunun sınav hassasiyeti nedeniyle durdurulduğu duyuruldu.

Belediye yönetimi, öğrencilerin sınav sürecini öncelikli gördüklerini belirterek, sınav günü herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması adına organizasyonun tamamen iptal edildiğini ifade etti.

ÖĞRENCİLERİN KONSANTRASYONU ÖNCELİK OLDU

YKS, her yıl yüz binlerce öğrencinin üniversite hayaline ulaşabilmek için ter döktüğü en önemli sınavlardan biri olarak öne çıkıyor. Bu nedenle sınav merkezlerinin bulunduğu bölgelerde gürültü oluşturabilecek etkinliklerin sınırlandırılması büyük önem taşıyor.

Alanya Belediyesi'nin aldığı karar, sınava girecek adayların daha huzurlu ve sessiz bir ortamda sınava katılabilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

HEM ÖĞRENCİLERE HEM MİLLİ TAKIMA BAŞARI MESAJI

Belediye yönetimi, kamuoyuna yaptığı duyurunun sonunda YKS'ye katılacak tüm öğrencilere ve 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'na başarı dileklerini iletti.

Yapılan açıklamada, alınan kararın sınav başarısı ile milli takım desteği arasında denge kurma amacı taşıdığı vurgulanırken, vatandaşlardan da anlayış beklendiği ifade edildi.

Özellikle yaz döneminde Alanya'da düzenlenen açık hava etkinliklerinin yoğun ilgi gördüğüne dikkat çekilirken, sınav dönemlerinde öğrencilerin akademik başarısını destekleyen uygulamaların öncelikli tutulduğu belirtildi.