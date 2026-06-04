Türkiye'nin en üst düzey erkek voleybol organizasyonu olan SMS Grup Efeler Ligi'nde 2026-2027 sezonunda mücadele edecek takımlar açıklandı. Toplam 14 takımın yer alacağı ligde, temsilciler 9 farklı şehirden şampiyonluk ve Avrupa kupaları için sahaya çıkacak.

Antalya'nın ligdeki tek temsilcisi konumundaki Alanya Belediyespor, yeni sezonda İstanbul ve Ankara gibi voleybolun güçlü merkezlerinden gelen ekiplere karşı mücadele verecek. Alanya temsilcisinin performansı, bölgedeki sporseverler tarafından yakından takip ediliyor.

İSTANBUL VE ANKARA AĞIRLIĞI

Ligdeki takım dağılımına bakıldığında İstanbul ve Ankara'nın üstünlüğü dikkat çekiyor. İstanbul; Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbul Gençlik Spor ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile temsil ediliyor. Ankara ekipleri ise Halkbank, Ziraat Bankkart ve Spor Toto olarak sıralanıyor. Ligin diğer katılımcıları arasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Altekma, Gebze Belediyespor ve Gaziantep Gençlik Spor bulunuyor.

LİGE HANGİ YENİ TAKIMLAR KATILDI?

Geçtiğimiz sezonun tamamlanmasının ardından küme düşen Akkuş Belediyespor ve Cizre Belediyespor'un yerini alacak ekipler netlik kazandı. Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Onikişubat Belediyespor, Kahramanmaraş'ı Efeler Ligi'ne taşıdı. Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor ise yıllar sonra kente en üst düzey voleybol heyecanını getirdi. Yayımlanan güncel takım listesine göre, yeni sezonda maçlar İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Kocaeli, Antalya, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Çorum illerine yayılacak.