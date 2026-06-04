ALANYA Çevre Yüksek Mühendisi Aşkın Kellecioğlu, 5 Haziran Çevre Günü’nü kutlayarak başladığı açıklamasında çevre bilinci, yeni uygulamalar ve Depozito Yönetim Sistemi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kellecioğlu, “5 Haziran Çevre Günü öncelikle hepimize kutlu olsun. İnşallah daha güzel yarınlarda, daha mutlu ve daha gururla kutlayabileceğimiz 5 Haziran Çevre Günleri diliyorum” ifadelerini kullandı.

DEPOZİTO SİSTEMİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Bu yıl çevre adına önemli bir yeniliğin hayata geçtiğini belirten Kellecioğlu, Depozito Yönetim Sistemi’nin yürürlüğe girdiğini söyledi. Kellecioğlu, “Depozito Yönetim Sistemi şu anda Alanya’da turizm sektöründe uygulanıyor. Yani ne demek oluyor? Aslında halihazırda ayrıştırdığımız ambalaj atıklarının 0,1 ile 3 litre arasındaki içecek gruplarında depozito iadesi alabiliyoruz” dedi.

TEŞVİK VE KATKI SAĞLIYOR

Sistemin çevresel faydasına dikkat çeken Kellecioğlu, “Bu da bizlere hem katkı hem de bir teşvik sağlamış oluyor. 2027 yılının sonuna kadar da mahalli idarelerde Depozito Yönetim Sistemi uygulamaya girmiş olacak. Bu bağlamda topluma da güzel bir teşvik olmuş oluyor. Bu konuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza ve destek veren tüm kurumlara, Türkiye Çevre Ajansı’na teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

TURİZM SEKTÖRÜNDE SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Sistemin turizmdeki uygulama sürecine de değinen Kellecioğlu, “Şu anda mühürlü poşet dağıtımları gerçekleştirilecek. Ancak henüz bu uygulama başlamadığı için turizm sektörü de süreci yakından takip ediyor. Halihazırda sıfır atık çerçevesinde ayrıştırma çalışmaları zaten sürdürülüyor. Dolayısıyla mevcut sistemde, poşetlerde şarap ve şampanya şişeleri hariç olmak üzere 0,1 ile 3 litre arasındaki içecek gruplarında depozito iade sistemi amblemi bulunan ürünler ayrı şekilde toplanıyor” ifadelerini kullandı.

SİSTEM NASIL TAKİP EDİLİYOR?

Toplanan atıkların işlenme sürecini de anlatan Kellecioğlu, “Toplanan atıklar daha sonra belediyenin anlaşmalı olduğu kurum aracılığıyla sisteme gönderiliyor. Doğa Sistemi adlı bir uygulama üzerinden de süreç takip edilebiliyor; Google Play Store üzerinden indirilen bu uygulamaya kayıt olunarak iade işlemleri gerçekleştiriliyor ve adet başına ödeme alınabiliyor” dedi.

GELECEKTE AVM’LERE YAYILACAK

Sistemin yaygınlaşmasına ilişkin bilgi veren Kellecioğlu, “Depozito iade makinelerinin AVM’ler gibi belirli toplu kullanım alanlarına yerleştirilmesi planlanıyor. Bu alanlarda vatandaşlar da sistemi kullanarak depozito iade teşvikinden yararlanabilecek” dedi. (Şerife ÇOBAN)

Muhabir: Şerife ÇOBAN