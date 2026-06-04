Türk sanat müziğinin usta isimlerinden 80 yaşındaki Emel Sayın, sağlık durumuyla ilgili sevenlerini bilgilendiren bir açıklama yaptı. Sanatçı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, kısa süreli bir tedavi sürecine gireceğini ve bu nedenle planlanan iki büyük konserini ertelemek zorunda kaldığını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, sanatçının 14 Haziran'da Bursa Açıkhava'da ve 17 Haziran'da İstanbul Harbiye Açıkhava'da gerçekleştirmesi planlanan sahne programları ileri bir tarihe alındı. Sayın, hayranlarına endişelenecek ciddi bir sağlık sorunu olmadığını özellikle vurguladı.

YENİ TARİHLER NE ZAMAN BEKLENİYOR?

Ertelenen konserlerin yeni takviminin önümüzdeki günlerde organizasyon yetkilileri tarafından duyurulması bekleniyor. Bilet sahiplerinin yeni konser tarihlerini veya olası iade süreçlerini resmi satış kanalları üzerinden takip edebileceği öngörülüyor.

Kararının ardındaki detayları ve tedavi sürecini açıklayacağı kapsamlı bir videoyu yarın takipçileriyle paylaşacağını aktaran Sayın, sevenlerinden gelen destek mesajlarına teşekkür etti. Usta sanatçı, dinleyicilerinden anlayış beklediğini ifade ederek açıklamasını sonlandırdı.