Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesini artırmak amacıyla 21 yeni Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) yarışması düzenlenecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, toplam 2 bin 400 megavatlık güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesi için başvurular 13 Ekim tarihinde alınacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, halihazırda 125 bin megavatı aşan kurulu gücün 78 bin megavatının yenilenebilir kaynaklardan oluştuğunu bildirdi. Bugüne kadar 7 bin 800 megavatlık YEKA ihalesi yapıldığını aktaran Bayraktar, 2035 yılı için hedeflenen 120 bin megavatlık rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesine ulaşmak için her yıl en az 2 bin megavatlık yeni ihale açılacağını duyurdu. Yeni dönemde 900 megavatlık 14 güneş enerjisi ve bin 500 megavatlık 7 rüzgar enerjisi projesi hayata geçirilecek.

FİYATLANDIRMA VE BAŞVURU ŞARTLARI

İhalelere anonim veya limited şirket statüsündeki yerli tüzel kişiler, ortak girişimler ve yabancı sermayeli şirketler katılabilecek. Tüm yarışmalar için başlangıç tavan fiyatı kilovatsaat başına 5,50 euro/sent olarak belirlendi. Taban fiyat ise güneş enerjisi projelerinde 3,25 euro/sent, rüzgar enerjisi projelerinde 3,50 euro/sent seviyesinde uygulanacak. Taban fiyata ulaşılması durumunda, megavat başına 10 bin euro başlangıç bedeliyle katkı payı artırımı aşamasına geçilecek.

YATIRIMCI İÇİN SATIŞ SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

İhale şartnamesine göre kurulan santraller, başlangıçta serbest piyasa koşullarında satış yaparak yatırım maliyetlerini karşılama imkanı bulacak. Bu kapsamda üretilen elektrik, sözleşme tarihinden itibaren güneş santrallerinde 60 ay, rüzgar santrallerinde ise 72 ay boyunca serbest piyasada satılabilecek. Serbest piyasa döneminin tamamlanmasının ardından her iki santral türü için de yatırımcıya uzun vadeli öngörülebilirlik sağlayan 20 yıllık elektrik enerjisi alım garantisi dönemi başlayacak.

GÜNEŞ VE RÜZGAR KAPASİTE DAĞILIMLARI

Resmi Gazete'deki detaylara göre güneş enerjisi bağlantı kapasiteleri Diyarbakır'da 200, Mardin-2'de 120, Konya'da 110, Kahramanmaraş-2'de 85, Malatya-1'de 55, Kahramanmaraş-3'te 50, Kahramanmaraş-1'de 45, Ankara-1 ve Malatya-2'de 40'ar, Ankara-2, Denizli ve Mardin-1'de 30'ar, Batman'da 25 ve Elazığ'da 20 megavat olacak. Rüzgar enerjisi kapasiteleri ise Sivas'ta 320, Kütahya'da 260, Manisa ve Balıkesir-2'de 235'er, Balıkesir-3'te 170, Balıkesir-1 ve Balıkesir-4'te 140'ar megavat olarak dağıtıldı.