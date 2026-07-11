Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), futbol tarihinde nadir görülen bir ticari adıma imza atmaya hazırlanıyor. Edinilen bilgiye göre, 19 Temmuz tarihinde oynanacak Dünya Kupası final maçına ev sahipliği yapacak stadın zeminindeki çimler, maçın ardından sökülerek özel bir yöntemle satışa sunulacak.

KORUMA ALTINA ALINACAK

Reçine içine gömülerek dondurulacak olan çim parçaları, spor koleksiyonerleri için dört farklı fiyat kategorisinde piyasaya sürülecek. Başlangıç fiyatı 450 dolar olarak belirlenen hatıra ürünlerinin, 900, 1200 ve 3000 dolarlık daha üst düzey seçenekleri de bulunacak. Satın alınan çimler, final karşılaşmasının bitiminden sonra kargoya verilecek. Ancak bu özel ürünlerin teslimatı yalnızca ABD, Birleşik Krallık ve Avrupa ülkelerindeki alıcılarla sınırlı tutulacak.

MİLYON DOLARLIK GELİR BEKLENTİSİ

Satışa sunulacak ürünlerin her bir kategorisinden, turnuvanın yılına atıfta bulunarak tam 2 bin 26 adet üretileceği açıklandı. Tüm kategorilerdeki ürünlerin tükenmesi durumunda, FIFA'nın bu projeden 11,2 milyon dolardan fazla bir gelir elde edeceği hesaplanıyor. Spor hatıra eşyası pazarının ulaştığı ekonomik büyüklüğü gösteren bu hamle, küresel futbol endüstrisinin alternatif gelir modellerini de ortaya koyuyor.

EN PAHALI PAKETTE NELER VAR?

Koleksiyonerlerin ilgisine sunulan 3000 dolarlık en üst düzey paketin içeriği oldukça zengin tutuldu. Bu özel paketi satın alan futbolseverler, reçinelenmiş final çiminin yanı sıra altın işlemeli metal bir hatıra bilete sahip olacak. Ayrıca kutu içeriğinde mini boyutta bir Dünya Kupası final topu replikası ve kristal kesim camdan üretilmiş bir Dünya Kupası kupası maketi de yer alacak.