İki Oscar ödüllü 88 yaşındaki İngiliz aktör Anthony Hopkins, 65 yıllık sinema kariyerine yepyeni bir yön vererek klasik müzik besteciliğine adım attı. Usta oyuncu, Decca Classics plak şirketiyle imzaladığı anlaşma kapsamında kendi bestelerinden oluşan ilk albümünü 21 Ağustos'ta müzikseverlerin beğenisine sunacak.

"Life is a Dream" (Hayat Bir Rüyadır) adını taşıyan albümün ilk teklisi olan Bracken Road, dinleyicilerle paylaşıldı. Albümde yer alan eserlerin, ünlü şef Gustavo Dudamel yönetimindeki Philharmonia Orkestrası tarafından seslendirildiği aktarıldı. Hopkins, müziğe olan tutkusunu ifade ettiği açıklamasında, "Müzik benim ilk arzumdu, ilk dileğimdi. Hayatım boyunca beste yaptım ve bu eserlerin bazıları onlarca yıldır benimle" ifadelerini kullandı.

EĞLENCE DÜNYASINDA İLERİ YAŞTA KARİYER DEĞİŞİMİ

Gösteri dünyasında ileri yaşlarda farklı sanat dallarına yönelmek son dönemde dikkat çeken bir eğilim haline geldi. Sektörel gelişmelere göre, 80 yaşındaki ünlü şarkıcı Dolly Parton "Dolly: A True Original Musical" projesiyle Broadway sahnesine yapımcı olarak hazırlanıyor. Benzer şekilde, televizyon dünyasından tanınan 54 yaşındaki oyuncu Jason Lewis de Kosta Rika'ya yerleşerek dokuz kitaplık epik fantastik bir edebiyat serisi kaleme aldığını duyurdu.

Özel hayatıyla da bilinen Hopkins, 2003 yılından bu yana Stella Arroyave ile evliliğini sürdürüyor. Usta ismin daha önce Petronella Barker ve Jennifer Lynton ile yaptığı evlilikler bulunuyordu. Aktörün kendi bestelerinden oluşan yeni klasik müzik albümünün, sanatsal mirasına farklı bir boyut kazandırması bekleniyor.