KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uzun yıllardır Polonya'da yaşayan ve iş dünyasında başarılı çalışmalara imza atan İlyas Bakan'ın konuğu olduklarını ifade etti. İnşaat ve emlak sektöründe faaliyet gösteren Bakan ailesinin Polonya'da önemli bir yaşam kurduğunu belirten Dim, Alanya sevgisinin ise yıllardır aynı sıcaklıkla devam ettiğini vurguladı.

TÜRK MUTFAĞINA POLONYALILARDAN TAM NOT

Ziyarette en dikkat çeken detaylardan biri ise Türk mutfağı oldu. İlyas Bakan'ın eşinin hazırladığı geleneksel Türk ev yemeklerinin yalnızca misafirlerin değil, Polonyalıların da büyük beğenisini kazandığı öğrenildi. Türk kültürünün ve mutfağının yurt dışında gördüğü ilginin memnuniyet verici olduğunu belirten Dim, paylaşımında misafirperverliklerinden dolayı Bakan ailesine teşekkür etti.

"NAZİK EV SAHİPLİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Mehmet Ali Dim paylaşımında, "Polonya Lodz'ta yaşayan Alanya sevdalısı değerli iş insanı İlyas Bakan dostumun konuğu olduk. İnşaat ve emlak sektöründe faaliyet gösteren İlyas Bakan'ın ailesi de iş yaşamına katılmışlar. Eşinin yaptığı nefis Türk ev yemekleri Polonyalıların da beğenisini kazanmış. İlyas Bakan ve ailesine nazik ev sahipliği için çok teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

GURBET ELDE ALANYA SEVGİSİ

Polonya'da yaşamlarını sürdürmelerine rağmen Alanya ile bağlarını koparmayan Bakan ailesinin, hem iş dünyasında hem de sosyal yaşamda Türk kültürünü başarıyla temsil ettiği ifade edildi. Lodz'daki buluşma, Alanya'dan Avrupa'ya uzanan dostluk ve dayanışmanın güzel örneklerinden biri olarak değerlendirildi. Cemali AYDINOĞLU