AYVALIK Hüsnü Uğural Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında iki ekip de kontrollü bir oyun sergilerken, orta saha mücadelesi ön plandaydı. Pozisyon üretmekte zorlanan taraflar, soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti. İkinci yarıda ise oyunun temposu yükseldi. Alanya 1221 FSK, özellikle son bölümlerde rakip kalede daha etkili görünmeye başladı.

SAHNEDE BURAK ÖZDEMİR VAR

Maçta dakikalar 86'yı gösterdiğinde sahneye çıkan Burak Özdemir, attığı golle maçın kaderini belirledi. Kritik anlarda sorumluluk alan başarılı oyuncu, geçtiğimiz hafta da takımına galibiyeti getiren tek golü kaydetmişti. Üst üste attığı gollerle takımının en formda isimlerinden biri haline gelen Burak, bu performansıyla dikkat çekmeye devam etti.

SON HAFTALARA MORALLİ GİRİŞ

Bu sonuçla birlikte Alanya 1221 FSK, sezonun bitimine iki hafta kala puanını 37'ye yükseltti ve 8. sıraya yükseldi. Ligde istikrarlı bir görüntü çizen ve 4 maçtır bileği bükülmeyen mavi-beyazlı ekip, kalan maçlarda da çıkışını sürdürmek istiyor. Temsilcimiz, ligin 29. haftasında 12 Nisan Pazar günü sahasında Denizli İdman Yurdu'nu ağırlayacak. Alanya ekibi, sezonun son haftasında ise 18 Nisan'da deplasmanda köklü kulüp Eskişehirspor ile karşı karşıya gelerek 2025-2026 sezonunu tamamlayacak. Cemali AYDINOĞLU