Aksu'da çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, alevlere hem havadan hem de karadan yoğun şekilde müdahale ediliyor.

DUMANLARI GÖRENLER İHBAR ETTİ

Yangın, Aksu ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangının ardından bölgeden yükselen dumanları fark edenler durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirilirken, yangının kontrol altına alınması için karadan müdahale başlatıldı. Ekipler, alevlerin etkili olduğu noktalarda çalışmalarını yoğunlaştırdı.

45 ARAZÖZ VE 275 PERSONEL SAHADA

Yangına karadan 45 arazöz ve 2 iş makinesiyle müdahale ediliyor. Bölgede toplam 275 personel ve yangın işçisi görev yaparken, ekipler alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

HAVADAN 12 ARAÇ DESTEK VERİYOR

Karadan yürütülen çalışmalara hava araçları da destek veriyor. Yangına 9 helikopter ve 3 uçakla havadan müdahale edilirken, toplam 12 hava aracı söndürme çalışmalarına katılıyor.

Ekiplerin Aksu Karaöz Mahallesi’ndeki orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun müdahalesi devam ediyor. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.