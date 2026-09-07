Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Yerel kaynakların aktardığına göre, alevlerin kısa sürede fark edilmesiyle birlikte bölgeye çok sayıda hava ve kara unsuru sevk edildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları kesintisiz devam ediyor.

Söndürme operasyonunda hava araçları kritik bir rol üstleniyor. Bölgede alevlerin yayılmasını durdurmak amacıyla 3 uçak ve 9 helikopter havadan yoğun bir şekilde su atımı gerçekleştiriyor. Havadan yapılan bu etkili müdahale, karada görev yapan ekiplerin ilerleyişini büyük ölçüde destekliyor.

KARA EKİPLERİNDEN YOĞUN MÜCADELE

Alevlere karşı yürütülen çalışmalara karadan da güçlü bir destek sağlanıyor. Yangın noktasına gönderilen 45 arazöz ve 2 iş makinesi aktif olarak çalışırken, toplam 275 personel sahada alevlerle mücadele ediyor. Kara ve hava unsurlarının koordineli çalışmasıyla yangının etki alanının daraltılması hedefleniyor.

BÖLGEDE YANGIN RİSKİ VE ERKEN MÜDAHALENİN ÖNEMİ

Akdeniz havzasında yer alan Antalya ve ilçeleri, mevsimsel şartlar gereği yüksek orman yangını riski taşıyor. Standart yangınla mücadele prosedürleri kapsamında, alevlerin geniş ormanlık alanlara veya yerleşim yerlerine sıçramasını engellemek için ilk ihbarla birlikte hava ve kara unsurları eş zamanlı olarak harekete geçiriliyor. Karaöz bölgesindeki bu kapsamlı operasyon da alevlerin kontrol altına alınması için aralıksız sürdürülüyor.