Antalya'nın Kepez ilçesinde bir süredir hazırlıkları süren alternatif turizm merkezi Butterfly World Antalya kapılarını açtı. Toplam 10 dönümlük arazi üzerine kurulan rekreasyon merkezi, 40 farklı türden yaklaşık 20 bin kelebeği ziyaretçilerle buluşturuyor.

Tesis, tamamen tropik orman konseptiyle tasarlandı. Doğal bitki örtüsünün içinde yaşayan kelebekler karpuz, portakal, kivi ve kavun gibi meyvelerle besleniyor. İşletme Müdürü İsmail Arık'ın aktardığına göre, bir yıllık hazırlık sürecinin ardından tamamlanan tesis, ziyaretçileri 13 metrelik bir solucan deliği konseptinden geçirerek yağmur ormanları atmosferine alıyor. Alan içerisinde ayrıca 150 metrekarelik yapay gölette koi balıkları ve çeşitli tropikal kuşlar da yer alıyor.

KELEBEKLERİN ÖMRÜ BİR GÜN MÜ?

Toplumda yaygın olan "kelebeklerin ömrü 1 gündür" inanışının gerçeği yansıtmadığı, tesisteki 30 farklı QR kodlu bilgilendirme noktasıyla anlatılıyor. İsmail Arık, ortalama bir kelebek ömrünün 20 gün olduğunu, Kanada'dan Meksika'ya göç eden kral kelebeklerinde bu sürenin 8 aya kadar çıkabildiğini bildirdi. Sadece bazı güve türlerinin kanatlı formda 2-3 gün yaşadığı, ancak bu türlerin de toprak altında tırtıl olarak 10-12 yıl geçirdiği ifade edildi.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN PUPA TRANSFERİ NASIL YAPILIYOR?

Tesisteki kelebek popülasyonunun sürekliliği, hassas bir uluslararası tedarik ağıyla sağlanıyor. Biyolojik döngünün ve kanat yapılarının zarar görmemesi amacıyla kelebekler; Panama, Şili, Endonezya, Çin ve Madagaskar gibi ülkelerden yetişkin olarak değil, "pupa" (koza) evresinde getiriliyor. Tesiste 'Kelebeklerin kraliçesi' olarak görev yapan Merve Esen'in açıklamasına göre, taze pupalar uçak kargosuyla İstanbul'a ulaşıyor. Gümrük işlemlerinin ardından Kepez'deki tesiste özel dolaplara asılan pupalar, doğal gelişimlerini tamamlayarak uçuş ortamlarına kavuşuyor.