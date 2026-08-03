Açıklanan son enflasyon verilerine göre, milyonlarca memur ve memur emeklisinin ocak ayında alacağı zam oranı için ilk göstergeler ortaya çıktı. Kayıtlara yüzde 1,78 olarak geçen temmuz ayı enflasyonu, yeni yıl zammı hesaplamalarının temelini oluşturuyor.

Küresel piyasalarda yaşanan ABD, İsrail ve İran eksenli gerilimlerin fiyatlara yansıması, enflasyon oranları üzerinde yukarı yönlü etki yarattı. Bu küresel gelişmelerin tetiklediği fiyat artışları, doğrudan memur ve emeklilerin maaşlarına yansıyacak enflasyon farkını da artırmış oldu.

OCAK ZAMMI NASIL HESAPLANACAK?

Memur maaş zamları belirlenirken yılın ikinci yarısındaki altı aylık enflasyon verileri dikkate alınıyor. Temmuz ile aralık aylarını kapsayan dönemin ilk verisi olan yüzde 1,78'lik oran netleşirken, nihai zam miktarı önümüzdeki aralık ayı enflasyon verisinin duyurulmasıyla kesinleşecek. Mevzuat gereği, enflasyon oranının toplu sözleşme zammını aşan kısmı maaşlara fark olarak yansıtılıyor.

2027 YILI TOPLU SÖZLEŞME ORANLARI

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarını doğrudan ilgilendiren toplu sözleşme detayları da zam sürecinin ana hatlarını belirliyor. Aktarılan verilere göre, 2027 yılına ilişkin maaş zam oranları yılın ilk altı ayı için yüzde 5, ikinci altı ay için ise yüzde 4 olarak belirlenmiş durumda.